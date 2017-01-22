Dijital Dönüşüm Sürecinin Sağlık Sektörüne Ne Gibi Etkileri Var?

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Orhan Babuçcu, dijital dönüşümle beraber sağlık sektöründeki gelişmeleri Wise TV'ye anlattı.



Babuçcu, "Sağlığı da her şeyi olduğu gibi ekonomi belirliyor. Aslında sağlıkta ne kadar teknoloji kullanılacağını belirleyen şey teknolojik gelişmeler değil, ekonomik ihtiyaçlar. Yoksa bir insan faktörünün yerini sağlık ve eğitimde hiçbir şey alamaz. Yani siz yanınızda dünyanın en gelişmiş bilgisayarını değil elinizi tutan ve güvenebileceğiniz bir doktoru istersiniz. Yada soru soracağınız saygı duyacağınız bir öğretmeni istersiniz. O halde neden böyle bir girişim var. Çünkü ekonomik gereklilikler buna bizi yönlendiriyor. Neden sağlık sektöründe bu çok fazla? Çünkü harcamaları en fazla olan sektör sağlık sektörü. Peki neden bu çok güzel bir şeymiş gibi bize sunuluyor? Ne yapsınlar? Bir şekilde topluma bir şeyi kabul ettirmek için ne diyeceksiniz, çok para harcıyoruz daha ucuzu var diyemezsiniz. Bu sizin için daha iyi olacak dersiniz ve toplumda bunu kabul eder. Oysa özellikle sağlık ve eğitim alanında insan faktörünü devreden çıkardığınız zaman karşı taraftaki insan faktörü de devreden çıkar. Çünkü muhatap olduğunuz şey bir insan. Değişken, her şeyiyle değişken. O değişkenliği, duygusallığı anlayamayan bir makine bir yere kadardır. O teknoloji bir yere kadardır. Bence hibrit bir model aslında en doğrusu olacaktır ama insan ile uğraşmak sadece insana ait bir sorundur" diyerek makinaların sağlık sektöründeki yerinin insan faktörünü asla aşamayacağına vurgu yaptı.