İzmir'de Sebze ve Meyve Seralarının Kar Vurdu

İzmir'in Menderes İlçesi'nde kentin sebze, meyve ve çiçek seralarının yüzde 63'ünün bulunduğu bölgeyi kar vurdu. Seralar üzerlerine yağan karın ağırlığını taşıyamadı, kimisinin naylonu parçalandı kimisinin demir iskeleti çöktü. Üretici, "Perişanız, mahvolduk" diyerek isyan etti. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, tarım sigortasının yapılması gerektiğini şart koşarken kar riski maddesinin de eklenmesini istedi.

YÜZDE 80 ORANINA VARAN ZARAR VAR

İzmir, son 50 yılın en soğuk kışını yaşarken kar, Menderes bölgesindeki seraları dondurdu. İzmir'in çiçek, sebze ve meyve sera üretiminin yapıldığı 17 bin 650 dekarlık alanın yüzde 63'ü, 11 bin 911 dekarı Menderes bölgesindeki Küner, Değirmendere, Sancaklı, Çileme, Develi, Çamönü köylerinde bulunuyor. Bu seraların çoğu yüzde 10 ile yüzde 80 oranlarında zarar gördü. Seraların naylonları ve demir iskeleti üzerine yağan karın ağırlığını taşıyamadı ve çöktü. naylonlar parçalandı. Örtünün altında bulunan çoğu marul olan salatalık gibi ürünlerin yanısıra gül, karanfil çiçekleri de dondu. 2016 yılını zor geçiren tüm emeği kar altında donan üretici, "Perişanız, mahvolduk" diyerek isyan etti. Üreticinin zararını yerinde inceleyen Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, şunları söyledi:

"SİGORTA POLİÇESİNE 'KAR' MADDESİ KONULMALI"

"Seralar karın ağırlığını taşıyamamış ve çökmüş. Ürünler açıkta korumasız kaldı ve dondu. Üretici iki şekilde zararda. Hem bu yılki ürünü gitti hem de yeniden o serayı yapabilmek için finansmana ihtiyacı var. Zaten borçlu çoğu banka kredisi ile bu işi yapıyor. Dolar ve Euro'daki yükseliş nedeniyle sera maliyeti de yükseldi. Tohumu, fideyi borçla alan üretici emeğinin yok olmasına tepkili. Tarım sigortası yaptırılmalı. Üretici kazanamadığı için sigortaya para ayırmıyor. Sigorta poliçesine 'kar' maddesi konulmalı. Riski az ama olduğu zaman da zararı büyük. 2001 yılında da benzer bir don olayı yaşanmıştı ancak zararı bugünkü kadar büyük değildi. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bunları daha sık yaşayacağız. Son yıllarda zamansız dolu, zamansız kar, aşırı yağış ya da kurkalık gibi ekstrem durumları daha sık yaşar olduk. Buna ilişkin önlemlerin ve politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Bu tür zararları telafi edecek destekler olması gerekiyor. Acil olarak bu bölgenin 'afet bölgesi' ilan edilerek çiftçinin zararı karşılanmalı."