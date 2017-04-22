Dha Yurt - Şehit Çubuk'un Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı

ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyon kapsamında, dün çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.



Bestler-Dereler bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten güvenlik güçleirne dün akşam saatlerinden teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı,



23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen terönin ardından memleketi Ordu'ya uğurlandı.



Cenaze törenine Vali Ali İhsan Su, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, şehidin eşi Gülsüm Çubuk, güvenlik korucuları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Şehit naaşının alana getirilmesi



Şehit öz geçmişinin okunması



Törene katılan protokol üyeleri



Duaların edilmesi



Şehit naaşının uğurlanması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ŞIRNAK, -



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