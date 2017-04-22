Dha Yurt Bülteni-7

Şırnak'ta teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu



Sınır hattına eğitimli komandolar konuşlandı



ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyon kapsamında yaşanan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle birlikte bir asker şehit oldu.



Bestler-Dereler Bölgesi'nde 3 günden beri devam eden hava destekli operasyonda 29, Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde de 2 askeri şehit eden ve 2 askeri yaralayan 6 terörist olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi.



Bestler-Dereler Bölgesi'nde 1, Andaç Bölgesi'nde 2 olmak üzere dün 3 asker şehit olurken, bugün öğlen saatlerinde de Bestler-Dereler Bölgesi'nden şehit haberi geldi. Arazi arama-tarama çalışması yapan askerlere teröristlerin açtığı ilk ateşle birlikte ağır yaralanan bir asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan asker, şehit oldu.



CİZRE VE ŞIRNAK'TA HAVA VE KARA HAREKETLİLİĞİ



Havaların ısınmasıyla birlikte kış üstlenmesinden çıkan teröristler, silahlı eylem yapacakları bölgelere gitmelerini önlemek amacıyla Şırnak bölgesinde geniş kapsamlı operasyonlar düzenleniyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır'dan eğitimli komandolar zırhlı araçlarla Şırnak'a karayolu ile sevkediliyor. Öte yandan Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen komandolar yine aynı şekilde halinde zırhlı araçlardan oluşan konvoyla ve frekans önleyici jammer araçları ile helikopterlerin sağladığı güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na hareket etti. Burada toplanan eğitimli komandolar, daha sonra Bestler-Dereler, Andaç bölgeleri, Cudi, Küpeli, Düğün ve Siyah Kaya dağları bölgesindeki operasyon bölgelerine sevkediliyor.



SINIR HATTINA EĞİTİMLİ KOMANDOLAR KONUŞLANDI



Baharla birlikte Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla da Kuzey Irak sınır hattı boyunca, teröristlerin geçiş yolu olarak kullandığı bir çok noktaya uzman eğitimli komando birlikleri konuşlandırdı. Son teknolojik cihazların kullanıldığı sınır bölgesinde tespit edilen silahlı terörist gruplar, Atak helikopterleri tarafından bombardıman altına alınıyor. Kuzey Irak'ın Haftanin ve Kanimasi bölgesinden Türkiye sınırlarına geçişleri önlemek amacıyla F-16 savaş uçakları sık sık uçuşlar yapıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Helikopterlerin hava hareketliliği



Asker taşıyan zırhlı araç konvoyu



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak),



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Şehit uzman çavuş İslahiye'de toprağa verildi



ŞIRNAK'ın Uludere ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde düzenlenen 2 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın cenazesi, Şırnak 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'ndaki tören ardından uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda askerlerin omuzlarında uçaktan alınan şehidin cenazesi, İslahiye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'ndeki babasının evine götürüldü. Burada helallik alınan şehit için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Ak Parti milletvekilleri Abdulhamit Gül, Şamil Tayyar ve Abdulkadir Yüksel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehidin babası Şehmus, annesi Ayşe Kayalı, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.



Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Ayşe Kaya gözyaşı döktü. Şehidin yürüme engelli babası Şehmus ise, oğlunun cenaze namazını sandalyede oturarak kıldı. 4'ü kız 6 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehit için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin tabutu omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde götürüldüğü mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Törene katılanlar



Cenaze namazı



Şehidin cenazesi



Askerler



Güvenlik önlemleri



Tabutun taşınması



Anne Ayşe Kayalı'nın gözyaşları



Şehit yakınlarının feryadı



Genel ve detay görüntüler



Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: Metin Faruk TAMER-İSLAHİYE-GAZİANTEP-DHA)



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Otomobilin işyerine çarpması kamerada



GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin işyerine çarpması ve yayanın kazadan son anda kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, gece saatlerinde Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, caddede bulunan İbrahim Erkılıç'ın tüp satışı yapılan işyerine çarptı. İşyerinin kapısında hasar oluşurken, sürücü aracıyla kayıplara karıştı. İşyerinin girişinde hasar olduğunu fark eden İbrahim Erkılıç polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede kimliği belirsiz sürücünün otomobiliyle işyerine çarptığı belirlendi. Görüntülerde, kaza sırasında yürüyen bir kişi ise, otomobili son anda fark edip kaçarak kurtulduğu görülüyor.



İşyerine otomobil çarptığını kamera kayıtlarından öğrendiğini belirten İbrahim Erkılıç, "Çok şükür sadece maddi hasar var, yaralanan kimse yok. Durumu polise de bildirdik, inceliyorlar. Umarım bir daha böyle kazaları yaşamayız" dedi.



Polisler, kayıp sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Kamera görüntüleri



Otomobilin işyerine çarpması



Yayanın kaçması



İşyeri sahibi Erkıolıç ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)



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Diyarbakır'da, zabıtaya kızan seyyar satıcı, ekmek teknesini yaktı



DİYARBAKIR'das seyyar tezgahında sıkma meyve suyu satarak geçimini sağlayan Cihat Osman, her zaman durduğu yerde kalmasına izin vermeyen zabıtalara kızarak, üzerinde portakal bulunan ekmek teknesini ateşe verdi.



Merkez Yenişehir İlçesi Sanat Sokağı'nda seyyar olarak, sıkma meyve suyu satışı yaparak geçimini sağlayan Cihat Osman, zabıtaların kendisini yerinden kaldırmasına tepki olarak tezgahını ateşe verdi. Portakal dolu arabasını sokağın orta kısmına getiren Osman, seyyar arabasının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bir anda alevler arasında kalan seyyar arabayı polis, civarda bulunan esnaflardan aldığı yangın söndürücüyle söndürdü.



Seyyar satıcı Cihat Osman, toplanan kalabalığa seslenerek "Sayın halkım, zabıtalar yüzünden ekmek teknemi yaktım" diyerek bağırdı. Bu sözler üzerine polis ile Cihat Osman arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Seyyar satıcıyı gözaltına almak isteyen polise, bazı vatandaşlar tepki gösterirken Cihat Osman kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis daha sonra anons yaparak vatandaşların dağılmasını isteyerek, seyyar satıcı Cihat Osman ise Yenişehir İlçesi Polis Merkezi'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Esnafın ekmek teknesini yakması



-Alevler içerisindeki seyyar araba



-Polisin gelmesi



-Yangını söndürmesi



-Cihat Osman'ın bağırması



-Polis ile Osman arasındaki kovalamaca



-Gözaltına alınmak istenmesi



-Vatandaşların tepki göstermsi



-Osman'ın gözaltına alınması



-Genel ve detay görüntüler



Haber Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DIYARBAKIR,



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Hakkari'nin kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü törenle kutlandı



HAKKARİ'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü eski valilik binasının önünde düzenlenen törenle kutlandı.



Eski Valilik binası önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan tören çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören, Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan folklör ekibinin gösterisiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Valilik önü genel



-Atatük anıtına çelenklerin sunulması



-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması



-Törene katılanlar



-Mesajların okunması



-Şiirlerin okunması



-Törenden genel ve detaylar



-Tarih öğretmeni Funda Aydoğan'ın kısa konuşması



-Hakkari yöresine ait oyun



-Halk oyunları gösterisi



HABER-KAMERA: BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-DHA)



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8 bin nüfuslu beldede 5'inci termik santrale tepki



ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nin 8 bin nüfuslu Çatalağzı Beldesi'nde mevcut 4 termik santralin yanına yapılması planlanan 160 megavat gücündeki yeni termik santral ve kül barajına tepki gösteren halk, bilgilendirme toplantısında "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı.



Beldede 1946 yılında faaliyete geçen 300 megavatlık Çatalağzı Termik Santrali'nin yanına, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010'da 160 ve bin 300 megavat, geçen yılda bin 300 megavat gücünde toplam 3 termik santral kuruldu.



YENİ SANTRAL SAHİLE



Deniz kenarındaki Ömerağzı sahilinde Demir Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan 160 megavat gücündeki termik santral ile kül barajı için 25 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılacak. Çatalağzı Belediyesi ve çevre dernekleri, ÇED süreci devam eden termik santral için Çatalağzı Belediyesi Düğün Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yapılacak santralin çevreye vereceği zarar ve etkilerinin anlatıldığı toplantıda beldede yaşayanlar termik santral istemediklerini söyledi. Halk, "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı. Çatalağzı Çevre Koruma Derneği tarafından başlatılan imza kampanyasıyla toplanan imzaların da bakanlıktaki toplantıya götürüleceği açıklandı.



BELEDİYE BAŞKANI: BU İŞ ARTIK ÇIĞRINDAN ÇIKTI



Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, bakanlıktaki toplantıya 7 muhtarla birlikte katılacaklarını söyledi. Sağlıklı şekilde yaşam haklarını korumak için mücadele ettiklerini ifade eden Akgün, şöyle dedi:



"3'üncü defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ben termik santral yapımı için değerlendirme toplantısına gidiyorum. 4 termik santral çalışıyor burada. Bu iş artık çığırından çıktı. İnsanların bu kadar üzerine gelinmez. Şimdiki termik santrali yapmayı düşündükleri yer Ömerağzı sahili. İnsanların denize girdiği tek yer. O Çanakçı Vadisi denilen yer bir doğa harikası. Bu tip iki yer var Çatalağzı'nda doğası bozulmamış. Oraları katletmek gibi bir şey. Buna hiç kimsenin vicdanı olur vermez. Deniz dolgusu yapılacak ve ayrıca bir tarafında da yerleşim alanları var. Ayrıca bu Çatalağzı'nın sorunu değil Zonguldak'ın sorunu. Bacalardan çıkan toz, duman veya gaz 60 kilometre çapa dağılıyor."



Beldede yaşayan 57 yaşındaki Makbule Kınay da yeni bir santral planına isyan ederek, "İnsanlar kanserden ölüyor, nefes alamıyoruz. Bu santrali yapanların hanımları burada 3 gün yaşasın, madalya takmazsam ben insan değilim. Gelsinler bu pisliğin içinde yaşasınlar, pislikten bıktık, evlerimiz çatladı. Kamyonların pisliğinden, çamurundan. Biz bıktık artık istemiyoruz" dedi.



Toplantı, konuşmaların arından sona erdi.



Görüntü Dökümü:



-Toplantıdan detaylar



-Slogan atılması



-Vatandaşlarla röp.



-Belediye başkanı ile röp.



-Beldedeki termik santrallerden detaylar



-Belde genel görüntüsü



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/KİLİMLİ(Zonguldak),



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Deniz Baykal : Maç henüz bitmedi



ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesini ziyaret eden CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, iktidarın, referandumun ardından oldu bittiye getirip anayasayı değiştireceğini öne sürerek, "Maç henüz bitmedi. Millet kararı 2019'da verecek" dedi.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı Gelibolu'da çoşkulu bir kalabalık ile birlikte CHP'li Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP Gelibolu İlçe Başkanı Nevzat Kaya, meclis üyeleri ve siyasiler karşıladı. CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve beraberindeki heyet ile birlikte parti binası önüne gelen Baykal, kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet etti. Gelibolu'da karşılaştığı ilgiden memnun olduğunu ifade eden Deniz Baykal, "Böyle bir kalabalığı beklemiyordum. Neredeyse bir miting kalabalığı var. Gelibolu benim baba toprağımdır. Aile büyüklerimiz Geliboluludur. Sizlerle olmaktan gurur duydum" dedi.



Gelibolu'nun referandum seçimlerinde kendini gösterdiğini söyleyen Baykal, "Milletin anayasasından, tek kişi anayasasına geçecekler. Oldu bittiye getirip, ofsayttan atılan golle maç da bitti, diyecekler. Hayır maç henüz bitmedi. Daha maçın devamı var. Bunun için Türkiye'nin her yerinde bu cumhuriyetin bir evladı olarak, Atatürk evladı olarak bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Ofsayttan bir gol attıklarını düşünüyorlar. Millet ayakta, tribünler ayakta, hakem şaşkın ne yapacağını bilemez halde. Futbolcular ayakta saha karışmış, şimdi gol ofsayt mı, değil mi o tartışılıyor. Hakem kurulu karar almış, 'ofsayt değil' diye. Ofsayt olsa ne olur olmasa ne olur? Daha ortada 45 dakika var. Yani 2.5 yıl var. Sizin kararınızın hiçbir önemi yok, önemli olan milletin kararıdır. Millet de o kararı 2019'da size verecek" dedi.



Bu konuşmanın ardından yürüyerek belediye binasına giden Baykal, Başkan Mustafa Özacar ile bir süre sohbet ettikten sonra Çanakkale'ye hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Deniz Baykal'ın karşılanmasından ve partililerden görüntü,



-Deniz Baykal'ın konuşması.



Haber - Kamera: DOĞAN ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale),



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Antalya'da kadınlar çiçek açtı



ANTALYA'da, 'Kadınlar Çiçek Açıyor' sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Turizm Festivali'ne katılan yerli ve yabancı kadınlar, başlarına çiçekten yaptıkları taçları takarak yürüdü.



Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle dün başlayan Uluslararası Turizm Festivali, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü' ile devam etti. Çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerin de desteklediği etkinlikte çoğunluğu yabancı çok sayıda kadın, desenli elbiseleri ve başlarında çiçekle yaptıkları taçlarla yürüdü. Park içerisinde tur atan kadınlar, festival kapsamında açılan stantlara çiçek bıraktı. Parktaki vatandaşlar da kadınlara yoğun ilgi gösterdi.



Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu Başkanı Hatice Bozkurt, Antalya'nın çok ihtiyacı olan bir festivale kavuştuğunu ifade ederek, "Bu festivali Antalya turizmine, Antalya kadınlarının da katkı koyması adına düzenledik. Bu şehrin mutlu bir şehir olduğunu, huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu anlatmak için başımıza çiçekler takarak, bu güzel duyguları medya aracılığı ile bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Oldukça çok yabancı katılımcımız oldu" dedi.



Festivale destek veren Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Antalya'nın turizm bölgesi olduğunu, bundan dolayı festivali önemsediklerine vurgu yaptı. Sorokina, "İnşallah bu yıl Rusya'dan vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah kalabalık olacak. Antalya güneşli, renkli, ateşli bir şehir. Bu nedenle kadınları çiçek açıyor" diye konuştu.



ENGELLİ UMUT VE BAKICI ANNESİ DE KATILDI



Etkinlikte, dans ve müzik dinletileri sunulurken, çocuklar aileleriyle eğlendi. Etkinliğe, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve 'Umut' adı verilen genç ile bakıcı annesi Gülsüm Kabadayı da katıldı. Kabadayı ve tekerlekli sandalyeyle etkinlik alanına getirilen Umut'a, festival katılımcıları büyük ilgi gösterdi. Dansçılar, Umut'un karşısında sandalyede oturarak dans etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kadınların yürüyüşünden görüntü



Kadınların yürürken dans etmesi



Büyükşehir bandosundan görüntü



Dans edenleri cep telefonu ile çekenlerin görüntüsü



Çocuklarını etkinliğe hazırlayan anne ve çocuklardan görüntü



Yöresel kıyafetli yabancı kadınlar dans ederken görüntü



Dans edenleri izleyen ve fotoğraf çeken yaşlı kadınlardan görüntü



Gülsüm ana ve umutun görüntüsü



Kadınlar toplu fotoğraf çektirirken görüntü



Pistte dans eden kadın ve çocuklar ile onlara yerde eşlik edenlerden görüntü



Hatice Bozkurt ve Marina Sorokina röp



Umut ve Gülsüm ana dansçıları izlerken



Sandalyede dans eden bir kadın ve umutun görüntüsü



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA