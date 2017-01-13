Dha Yurt Bülteni - 11

Eski kocadan "Tasarlayarak öldürmedim" savunması



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hakkında koruma kararı bulunan boşandığı eşi 24 yaşındaki Esra Gövem'i bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Tolga Y. (Yavaşer) ile kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen üvey kardeşi Serdar Ö.'nün (Serdar Öner) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tolga Y. eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürüp, "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi.



Edremit'te bir oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Y., 3 yıl önce evlendiği ve mobilya halı satılan mağazada çalışan Esra Gövem'den 7.5 ay önce boşandı. Mahkeme çiftin 2 yaşındaki kızları E.Y.'nin velayetini annesine verdi. Tolga Y., geçen 29 Mayıs sabahı mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızını E.Y.'yi almak için, boşandığı Esra Gövem'in oturduğu Camivasat Mahallesi 32. Sokak'taki baba evine gitti. Genç kadın, tehdit edildiği için hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen boşandığı eşinin kızını görmesine izin verilmesi nedeniyle, çocuğu teslim etmek için apartmanın önüne çıktı. Gövem ile Tolga Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tolga Y., cebinden çıkardığı bıçakla Esra Gövem'i göğsünün üç yerinden bıçaklayıp, kızını da alarak, kendisini olay yerine getiren üvey kardeşi Serdar Ö.'nün aracıyla kaçtı. Gövem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan üç gün sonra polise teslim olan Tolga Y., tutuklandı. Yanında götürdüğü kızı ise anneannesine teslim edildi. Tolga Y. ve kendisine olayda yardım ettiği ileri sürülen Serdar Ö. hakkında Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Tolga Y., üvey kardeşi tutuksuz sanık Serdar Ö., öldürülen Esra Gövem'in annesi Ferda Gövem, babası Hasan Gövem ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Tolga Y., mahkemedeki ifadesinde, boşandığı eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürüp, "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi. Serdar Ö. ise kendisiin olayla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürüp, suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından sanık Tolga Y,'nin tutukluluğun devamına ve beş tanığın talimat ile ifadelerinin alınması için Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.



Duruşma çıkışında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de bir basın açıklaması yaparak, Esra Gövem'i öldürenin hak ettiği cezayı almasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Öldürülen Esra Gövem'in fotoğrafı



-Sanık Tolga Y.'nin fotoğrafı



-Duruşma çıkışında açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durdurucağız Platformu'nun açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir),



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Yargıtay Başkanı Cirit, Edremit'te



YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de bulunduğu heyet, Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Ankara'dan uçakla Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne geldi.



Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde yapılacak Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Yargıtay üyeleriyle birlikte Ankara'dan Edremit'e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda davullu, zurnalı ve develi karşılama yapıldı. Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal tarafından havalimanına getirtilen develer, büyük ilgi gördü. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da karşıladığı Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, develerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürpriz karşılamaya şaşıran Yargıtay Başkanı Cirit'e deveciler tarafından boynuna poşu takıldı. Daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyetler organizasyonun yapılacağı otele geçiş yaptı. Koca Seyit Havalimanı VİP otoparkına alınan develer, ardından yarın (cumartesi) güreşecekleri Burhaniye ilçesine götürüldü. Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, daha sonra cuma namazı kılmak için Burhaniye İlçesi'nin Pelitköy Mahallesi'ne geçti. Cirit, Burhaniye Pelitköy'de annesi adına yaptırdığı Ummuhan Hatun Camii'nde Cuma namazına katıldı. Cami çıkışında ise lokma hayrı yapıldı.



GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:



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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in havaalanından karşılanması



Namaz sonrası amiden çıkışı



Haber- Kamera: BALIKESİR,



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3 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar süt döküldü



OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde üzerine kaynar süt dökülen 3 yaşındaki Akif Aktuğ, ambulans helikopter ile Kayseri'ye sevk edildi.



İlçeye bağlı Yoğunoluk Köyü'nde oturan Firdevs Aktuğ, evinin bahçesindeki ateşte süt kaynattı. Sütü ateşin üzerinden alan genç kadın, kapak getirmek için eve gitti. Bu sırada bahçede oynayan Aktif Aktuğ'un üzerine henüz bilinmeyen bir şekilde süt kazanı devrildi. Çığlık atan küçük çocuk annesi ve komşuları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adana'dan kalkan ambulans helikopterle Kadirli Şehir Stadyumu'ndan alınan minik Akif, Kayseri'ye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Helikopterin ainişi



Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğu ambulansa taşıması



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), -



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MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Dolar geliri olan, başka para biriminden borçlanmasın



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Batman'da yaptığı konuşmada, işadamlarına kur tavsiyesinde bulunarak, "Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Türk Lirası geliri olan, Euro borçlanmasın. Dolar geliri olan biri başka para biriminden borçlanmasın" dedi.



MÜSİAD Batman Şubesi'nin özel bir otelde yapılan 5'inci Olağan Genel Kuruluna, Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Batman Şubesi üyeleri ve bazı işadamları katıldı. Mevcut Başkan Suad Özdemir'in yeniden başkan seçildiği Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Olpak işadamlarına yükselen dövizle ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Amerika'nın yeni başkanının politikalarını bekliyoruz. İngiltere, Avrupa'dan çıkınca ne olacak? Henüz belirsiz. Dünyanın fabrikası olan Çin'de yavaşlama nereye gidecek? Bilmiyoruz. Sıkıntılar sadece Türkiye'ye yönelik değil. Buna rağmen hep büyüyen Türkiye, ilk defa son çeyrekte küçüldü"dedi.



Toplantıya katılan işadamlarına dalgalı kur karşısında da tavsiyelerde de bulunan MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, "Özellikle kur deyince aklımıza Amerikan doları geliyor. Oradaki oynamanın bir ayağı da dış kaynaklıdır. Yani yurt dışında bizim müdahil olmadığımız Amerikan dolarının değer kazanmasıyla ilgili kısmından bahsediyoruz. Bir başka ayağı ise maalesef görünen o ki, spekülatif kısmıdır. Bakıyoruz tahvil piyasasında benzeri bir oynama yaşanmıyor. Diğer taraftan ülkenin risk biriminin değişmesinde benzeri bir problem görünmüyor. Ciddi bir şekilde yurt dışından bu günlerde para çıkışı yok. O zaman demek ki spekülatif bir süreç var. Bir müddet daha dişimiz sıkmamız gerekecek. Bu tür zor anlarda az riske girmek istiyorsanız; hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Türk Lirası geliri olan Euro borçlanmasın, dolar geliri olan başka bir para biriminden borçlanmasın" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-MÜSİAD Başkanı Olpak'ın konuşması



-Salondan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, -



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Mersin'de kar keyfi (2)



AŞKAN KOCAMAZ, ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi bahçesine getirilen kar ile kartopu oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesine dökülen kar ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Başkan Kocamaz, okul bahçelerinde ilk defa kar görmenin ve kartopu oynamanın sevincini yaşayan öğrenciler ile kartopu oyunu sonrası bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için de kamyonlarla kar getirilerek, engelli öğrencilerin kartopu oynama hayali gerçeğe dönüştürüldü.



Büyükşehir Belediyesi ayrıca, merkez genelinde Yahya Akel Fen, Akdeniz 75.Yıl Fen Lisesi, Yenişehir Piri Reis İlkokulu ve Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne kamyonlarla kar götürerek öğrencilere kar keyfi yaşattı.



Görüntü Dökümü



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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, okula gelirken



Başkan Kocamaz, okul yöneticileri ile görüşürken



Başkan Kocamaz, öğrencilerle bir araya gelirken



Başkan Kocamaz, öğrencilerle konuşurken, kar topu oynarken



Haber: Mustafa ERCAN / MERSİN,



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AK Partili gençler Suriye'ye 25'inci TIR'ı uğurladı



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Şükrü Ecertaş, Suriye'ye 25'inci yardım TIR'ı gönderdiklerini, hedeflerinin ise 100 TIR olduğunu söyledi.



Genel Başkan Melih Şükrü Ecertaş, beraberindeki heyet ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki törene katıldı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 25'inci yardım TIR'ını İdlip ili kırsalındaki sivil halka gönderdiklerini belirten Melih Şükrü Ecertaş, hedeflerinin ise 100 TIR yardım olduğunu söyledi. Ecertaş, AK Parti Gençlik Kolları olarak özellikle dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir zulüm altında mağdur olan tüm halkların yanında olduklarını anlattı. Ecertaş, "Suriye tarafında ciddi anlamda mağdur olan özellikle Esat zulmü altında ezilen halk var. Bu halkın ihtiyacının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın koordinasyonunda çalışmalarımız devam ederken, ihtiyaçlar konusunda arkadaşlarımızın da önerilerini alıyoruz. Bu kapsamda ağır kış şartlarına uygun gıda maddesi ve kışlık temiz giysi gönderiyoruz. Hedefimiz 100 TIR" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Cilvegözü sınır kapısı



Giden yardım TIR'lar



AK Parti Genel Başkanı Ecertaş açıklaması



Hareket halindeki TIR'lar



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



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Erzurum EYOF'a hazır



Erzurum'u 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalinin (EYOF) heyecanı sardı. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan EYOF için 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. 300'e yakın sağlık personeli de olası bir kazaya müdahale için EYOF boyunca görev yapacak. Türkiye'nin 9 branştada festivalde yer alacağını söyleyen EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, tüm tesislerde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. 40 ülkenin kesin kayıt yaptırdığını bildiren Kaplan, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) ile bağlantıya geçtiklerini terör olayları nedeniyle EYOF'un iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı. Necati Kaplan, "Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanıyla bizzat görüştük. Kesinlikle böyle bir iptalin söz konusu olmadığını ve EYOF'un planlandığı şekilde ülkemizde düzenleneceğini teyit ettik. Tüm tesislerimiz, gelen sporcular ve ailelerin kalacağı yerler hazır. Erzurum'da ve Türkiye'de güvenlik zaafiyeti yok. Spor severleri Erzurum'a bekliyoruz" dedi. Şehrin yöresel yemeği olan cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı, salonunu işleten Muammer Tanhaş, EYOF ile birlikte esnafın bir nebzede olsa rahat bir nefes alacağını söyledi.Palandöken'de bulunan 5 otelin de festival boyunca protokol ve sporcular için hazır olduğunu belirten Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akca, EYOF'un Erzurum'un yüzünü güldüreceğini aktardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Esnaf Recai Emeç ile röp.



-Esnaf Muammer Tanhaş ile röp.



-EYOF Koordinatörü Necati Kaplan ile röp.



-Sway Otel Müdür Yardımcısı Ömer Akca ile röp.



-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsları



-EYOF tanıtım videosu



Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



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Forkliftin altında kalan işçi öldü



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde beyaz et üretimi yapılan bir fabrikaya ait mezbahanede çalışan 29 yaşındaki Gökhan Donder, kullanırken devrilen forklift'in altında kalarak yaşamını yitirdi.



İş kazası, bugün sabah saatlerinde, Bandırma'da Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan beyaz et üretimi yapan fabrikaya ait mezbahanede meydana geldi. Forklift operatörü olarak çalışan Gökhan Donder'in kullandığı araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Aracın altında kalan evli ve 2 çocuk babası Donder olay yerinde yaşamını yitirdi. 7 yıldır mezbahanede çalışan Gökhan Donder'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.



Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), -