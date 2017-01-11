Çalıntı Otomobildeki Şüpheliler, Polisten Kaçarken Kaza Yaptılar

Gaziantep'te, bombalı eylemlerde kullanılabileceği düşüncesiyle aranan çalıntı otomobil, polisler tarafından fark edilip durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışıp kaldırıma çarpan otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ARAÇTAN İNİP, YAYA OLARAK KAÇTILAR



Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı olduğu için bombalı eylemlerde kullanılabileceği şüphesiyle aranan 03 UE 626 plakalı otomobili fark eden polisler, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak tüm uyarılara karşın durmayıp yoluna devam etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, yakındaki Hayri Tütüncüler Parkı'nın kaldırımına çarparak durdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri, polisin açtığı ateşle bacağından yaralandı. Yaralı kişi gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen otomobilde parmak izi taraması yapıldı. Araçta bulunan bir paket ise içerisinde patlayıcı olma ihtimaline karşın, kontrollü şekilde patlatıldı.



Polisler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



ŞÜPHELİLERİN, ASAYİŞTE SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde polislerin 'dur' ihtarına rağmen durmayan ve kaza sonucu duran çalıntı otomobil ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın asayiş olarak değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Nizip ilçemizden bugün çalınan 03 UE 626 plakalı araç, saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Öğretmenevleri Mahallesi'nde görevli polis devriye ekiplerimizce tespit edilerek durdurulmak istenmiştir. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın durdurulması için ekiplerimizce havaya ateş açılmak suretiyle takibi neticesinde, araçta bulunan 3 şüpheliden yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs ve kaçan 2 şüphelinin asayiş olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu, meydana gelen olayın asayiş olayı mahiyetinde olduğu değerlendirilmektedir."

