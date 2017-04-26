Dha İstanbul - Silivri'de İki Fetö Davası Görülüyor

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



Terör örgütü FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 129 sanık hakkında açılan dava ile TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 96 sanık hakkında açılan dava Silivri'de aynı anda görülüyor.



"15 TEMMUZ'DA DARBE EMRİ ALMADIM"



TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'sı tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın 8. duruşması başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Albay Hamdi Acar, "15 Temmuz'da darbe emri almadım. Terörle mücadele kapsamında emir aldım, gereğini yerine getirmek için çalıştım" dedi.







"BİZLER DE MAĞDURUZ"



"Bizler de mağduruz gerçeğin ortaya çıkmasını herkesten çok biz istiyoruz" diyen sanık Acar, "Levent Albay'dan Digitürk'ün yayın akışının devamının sağlanması yönünde emir aldım" diyerek Digitürk binasına gittiklerini anlattı. Dijitürk binasında ilk kez polisten 'Darbe' ifadesini duyduğunu anlatan Acar, önce inanmadığını ancak polis memurunun telefonundan köprüde yaşananları ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanmasına ilişkin görüntüleri gösterdiğini anlattı. Acar, "Saklayacak bir şeyimiz yok. Allah'a şükür. Bize bunu kim yaptı onu bilmek istiyorum" dedi. Sanık Acar'ın savunması hala devam ediyor.



ADLİYE YAPILANMASI DAVASINDA SANIKLAR SAVUNMA YAPIYOR



Öte yandan Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına ilişkin üçüncü duruşmaya 87 tutuklu ile 26 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.