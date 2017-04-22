Dha İstanbul- Pazar ve Pazartesi Bu Yollara Dikkat

İstanbul DHA



İstanbul'da yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı ile pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Adanaspor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena stadyumunda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe, maçı nedeniyle saat 14.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirtildi;



Seyrantepe Metro Kavşağı - Ayazağa istikametine giden yan yol girişi,



TEM Kuzey yan yoldan stat istikametine giden yan yol girişi,



TEM Kuzey yan yoldan TEM Güney yan oya dönüş varyant girişi trafiğe kapatılacak.



Alternatif güzergahlar ise şöyle açıklandı;



Seyrantepe Kavşağı - Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışlarını kullanmak isteyen araç sürücüleri için alternatif olarak; Ayazağa'dan Ay Işığı Sokak'tan, Deniz Sokak üzerinden İmam Çeşme Yolu Caddesine akım verilecek.



Seyrantepe'den gelerek Ayazağa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri için İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ve İmam Çeşme Yolu Caddesi üzerinden Cendere Caddesi istikametine akım verilecek.







PAZARTESİ GÜNÜ KAPATILACAK YOLLAR



Pazartesi günü ise saat 20.00'de Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş - Adanaspor, maçı nedeniyle saat 16.00'dan itibaren, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağından Kadırgalar alt baş ışıklara kadar olan kısım trafiğe kapatılacak, trafik akımı Akaretler kavşağından Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Trafik Süleyman Seba Caddesinden Bayıldım Caddesi Stadyum arkasına yönlendirilecek. Ayrıca Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesine kadar trafiğe kapatılacak, Kadırgalar Caddesi girişine Meclisi Mebusan Caddesi'nden gelen trafik akımı stadyum arkasına verilmeyip Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.