Dha İstanbul Bülteni - 1

1- EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SİNEM'İN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de, boşanma aşamasında olan eşi tarafından dün sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesini kadınlar taşıdı.
Sinem Metin Şahin (26)'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şahin'in cenaze namazı İkitelli Cemevi'nde akşam namazının ardından kılındı. Daha sonra genç kadının içinde bulunduğu tabut, cenazeye katılan kadınlar tarafından omuzlanarak memleketi Tokat Niksar Kuyucak Köyü'ne gönderilmek üzere otobüse konuldu. Sinem Metin Şahin'in yakınları, cenaze otobüse konulurken gözyaşı döktü.
Görüntü Dökümü:
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-Tabutun cemevinden çıkarılmasından görüntü
-Tabutu taşıyan kadınlar
-Tabutun otobüse konulması
-Cenaze yakınlarının gözyaşı dökmesi
-Detaylar
02.02.2017 - 19.47 Haber Kodu : 170202187
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2- SAFFET SANCAKLI TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vefat eden eşi Hülya Sancaklı için, Beşiktaş Akatlar'da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti.
Saffet Sancaklı ve oğlu Mert dün akşam 18.00'den itibaren taziye için gelenleri kabul etti. Sancaklı'ya baş sağlığı dilemeye yakınları geldi. Taziye programında Kuran-ı Kerim okunurken, gelenlere helva ikram edildi. Saffet Sancaklı'nın iki akşam daha kültür merkezinde taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kültür merkezinden görüntü
-Taziye için gelenler
02.02.2017 - 21.40 Haber Kodu : 170202197
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3- ABDULLAH GÜL: KARAR, TERÖRİSTLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK UCUZ BİR ŞOVDAN İBARET
Haber: İstanbul DHA
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşi Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump'un 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnamesiyle ilgili Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.
Abdullah Gül@cbabdullahgul resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Abdullah Gül, seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabileceğini ve tolere edilebileceğini vurgulayarak, "Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir. Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybına yol açarken diğer yandan insanları acıya ve yıkıma sürüklersiniz" dedi.
Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor; aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor. Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve "Müslüman yasağı" olarak adlandırılan karar, yüce İslam dinini kendi sapkın ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret."
Dha İstanbul Bülteni - 1
1- EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SİNEM'İN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDIHaber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHAKüçükçekmece'de, boşanma aşamasında olan eşi tarafından dün sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesini kadınlar taşıdı.
1- EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SİNEM'İN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI