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Devlet Malzeme Ofisi Toplantısı Ntso'da Yapıldı
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Devlet Malzeme Ofisi Toplantısı Ntso'da Yapıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası(NTSO) ile Devlet Malzeme Ofisi(DMO) tarafından katalog sistemini girme koşulları ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı avantajların tedarikçilere anlatılmasına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Devlet Malzeme Ofisi Toplantısı Ntso'da Yapıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası(NTSO) ile Devlet Malzeme Ofisi(DMO) tarafından katalog sistemini girme koşulları ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı avantajların tedarikçilere anlatılmasına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2 nolu Satın alma Daire Başkanı Cumali Küçük, Giyim Eşyası ve Aksesuar Şube Müdürü Ahmet Kayaaslan, Mersin İrtibat Büro Müdürü Levent Tuğ, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız, NTSO Genel Sekteri İ. Hakkı Aydoğan ve çeşitli sektörlerden imalatçı üyeler katıldı.

toplantıda konuşan NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız, "Odamız ile Devlet Malzeme Ofisi arasında yapılan görüşmeler neticesinde; Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarik sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Birazdan misafirlerimiz tarafından kapsamlı olarak da izah edileceği üzere Devlet Malzeme Ofisi Katalog Sistemine nasıl girileceği, nasıl tedarikçi olunacağı ve bunların sizlere sağlayacağı avantajlar anlatılacaktır. Böylelikle imalatçı üyelerimiz ile birlikte birçok sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz yeni bir pazara kavuşma şansını yakalayacaklar. Devlet Malzeme Ofisimizin değerli temsilcilerine ve toplantıya teşrif eden üyelerimize teşekkür eder. Toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2 nolu satın alma Daire Başkanı Cumali Küçük, DMO tedarikçisi olmanın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve güvenli yolu olduğunu ifade eden Küçük, "Nevşehirli sanayicileri Türkiye'nin en büyük pazarı olan DMO'nun katalog listesinde yer almaya davet ediyorum." dedi. Küçük, ülke genelinde "Müşterin Kamu Olsun" temalı bilgilendirme toplantıları ile kamuya alımı yapılan ürünlerde yerlilik oranlarının artırılmasını ve KOBİ'lerin desteklenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamalarının hedeflendiğini vurguladı.

Toplantıda, DMO Mersin Bölge Müdürü Levent Tuğ tarafından katalog sisteminde yer alan firma ve ürün sayısının arttırılması ve çeşitlendirilmesi, daha rekabetçi fiyatlar ile ürün sunma amacıyla yürütülen faaliyetler anlatıldı. DMO'nun katalog sistemine girme koşulları ve sistemin tedarikçilere sağladığı avantajlar dile getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi uzmanları tarafından yapılan sunum sonrası soru-cevap bölümü ile sona erdi. - NEVŞEHİR

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