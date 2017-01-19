Derecik'teki Öğrencilere Yardım

AK Parti tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecek beldesindeki öğrencilere kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.



AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Üçyan İlkokulunu ziyaret ederek, beraberindeki getirdikleri kışlık mont ve botları öğrencilere dağıttı.



Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, 25 öğrenciye kışlık mont ve bot dağıtıldığını belirterek, "AK Partinin Hakkari il ve ilçe başkanlıklarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ