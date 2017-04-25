Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,75 0,75 MTS
Arpa yemlik Kg 0,95 0,95 TTS
Buğday sert Kg 0,97 0,97 MTS
Mısır sosluKg 6,34 6,34 TTS
Mısır soslu (gram paketli ürün) Kg 10,80 10,80 TTS
Buğday sert Kg 0,81 0,81 MTS
Buğday ekmeklik Kg 0,88 0,88 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,85 0,85 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,750,80 TTS
Buğday tohumlukKg 1,251,38TTS
Hububat mamulleri
TritikaleKg 0,800,80 MTS
Tritikale Kg 0,75 0,75 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 3,16 3,18 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 9,00 9,00 MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,407,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 2,292,29TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 6,996,99MTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 7,307,30TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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