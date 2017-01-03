Denizli'den Kısa Kısa

Denizli Makine Mühendisleri tarafından, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü personeline "yüksekte çalışma" eğitimi verildi.



Denizli Makine Mühendisleri Odası İş Güvenliği Komisyon Başkanı Osman Öztürk tarafından Denizli OSB Konferans Salonu'nda verilen eğitime Denizli OSB Müdürlüğü personeli katıldı.



Öztürk, yaşanmış yüksekten düşme kazası örnekleri üzerinden yüksekte güvenli çalışma konusunda bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, uygun merdiven mesafeleri ve merdivenle çalışırken dikkat edilecek konulara değindi, çalışanların 1,2 metrenin üzerine çıkması halinde koruyucu donanım kullanması gerektiğini kaydetti.



- Yeni kimlik kartlarına 698 vatandaş başvurdu



Denizli'de, 2 Ocak itibariyle başlayan yeni kimlik kartları için 698 vatandaş başvuru yaptı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basımı yapılan yeni kimlik kartları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.



Merkezefendi ilçesinde 178, Pamukkale ilçesinde 125 olmak üzere il genelinde toplam 698 vatandaşın yeni kimlik kartı başvurusu alındığı öğrenilirken, kimlik kartı başvurusu yapacak vatandaşların, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi ve kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden biri ile son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile başvuru yapabilecekleri kaydedildi.