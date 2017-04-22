1 Eylül 2016 tarihinde başlayan av sezonunun, 15 Nisan 2017 tarihi itibariyle sona ermesinin ardından deniz balıklarındaki yüksek fiyatlar kültür balıklarını da etkiledi.



Av yasağı sonrası balık fiyatlarını değerlendiren Giresun balıkçı esnaflarında Turgay Turan, sezonun hiç iyi geçmediğini belirterek kapanan sezonda tezgahlarında üst üste 10 kasa hamsi satamadıklarını söyledi.



Hamsinin Giresun'da en düşük 10 en yüksek 30 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Turan, "Hamsi sezon içinde en düşük 10 lira en yüksek ise 30 liraya kadar tezgaha geldi. Sezon Nisan'ın 15'inde bitmişti ama sezonun bitmesini beklemeden birçok balıkçı sezonu kapatmıştı. Hamsi bu sezon bizi üzdü ama sezon başında birazcık da olsa bizi güldüren palamut oldu" dedi.



"Sezonun kapanmasıyla birlikte zaten yüksek seviyede ilerleyen balık fiyatlarında zamlanma oldu" diyen Turan," Bu zamlanma en çok kültür balıklarına yansıdı. Önceden balık fakirin gıdasıydı ama şimdi zenginin gıdası oldu. Kültür balıklarında şuan fiyat olarak levrek ve çupranın kilosu 30 lira. Bunu gören vatandaş ise 1 ya da 2 tane balık alıyor oda çocuğuna yedirmek için fakat 4 kişilik bir aile şuan biz balık yememiz lazım deyip 4 tane levrek ya da çupra alıp evine götüremiyor. Bundan sonra da fiyatlar daha da yüksek seviyede olur çünkü balık olmayınca kültür balıkçılarının eline kaldık ve kültür balıkçıları da zaten böyle günleri bekler" diye konuştu. - GİRESUN