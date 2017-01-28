Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kar ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Dbp'li Kocaköy Belediye Başkanı Kar Gözaltına Alındı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.