Dbp'li Kocaköy Belediye Başkanı Kar Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kar ve 3 şüpheli gözaltına alındı.



Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.