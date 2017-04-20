Milli Tarım Projesi kapsamında Adana'da 500 başlık Damızlık Düve Projesi uygulanmaya başlandı.



Vali Mahmut Demirtaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Teki·n, Sarıçam ilçesinde projenin uygulanmaya başlandığı Alibabanın Çiftliği Süt Üretimi, Canlı Hayvan, Tarım, Gıda Limited Şirketi'ni ziyaret etti. Demirtaş, projenin uygulama alanında incelemede bulunarak şirket yetkililerinden bilgi aldı.



Demirtaş, bu projeyle ülkenin damızlık düve ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanması yolunda Adana'da büyük bir adım atıldığına dikkat çekti.



Projeyle yurt dışında seçimi yapılan 200 farklı ırktan dananın işletmeye getirildiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:



"İşletmeye 500 damızlık hayvan alımı için gerekli 1 milyon 750 bin liranın 875 bini hibe desteği verilecektir. Gelen dişi danalar 14 aylık olduklarında döllenebilecek ve 3 aylık gebelik gerçekleşmesinden sonra piyasaya satışı yapılabilecektir. Ayrıca Kırsal Kalkınma Şubesi Ekonomik Yatırımlar Hibe Programları kapsamında bir milyon 585 bin lira bedelli Güneş Işığından Elektrik Elde Etme Projesi için de 792 bin lira hibe onaylanmıştır."



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tekin de Bakanlığın ülke hayvancılığının en büyük ihtiyacı olan gebe düve teminine çok önem verdiğini belirterek, projeden, bölgede ilk defa Adana'nın faydalanmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acembeki·roğlu da yaptığı açıklamada, 2 bin damızlık büyükbaş hayvan kapasitesine göre kurulan tesiste şu anda bin 380 damızlık hayvanın olduğunu, işletmede bulunan 520 çeşitli ırk damızlık sığırdan günlük 16 bin 700 litre süt elde edildiğini bildirdi.