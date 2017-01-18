Damdan Düşüp Yatağa Mahkum Kalan 2 Çocuk Annesi Yardım Bekliyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 8 ay önce damdan düşerek felç kalan 2 çocuk annesi kadın yardım bekliyor.



Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde yaşayan 24 yaşındaki Zuhal Orun, babasının evinde dama naylon serdiği sırada düşerek felç kaldı. 8 aydan bu yana tedavi için il dışına götürülen Zuhal Orun, maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisini gerçekleştiremiyor. Felç olan hastanın eşi Tanış Orun ise eşinin felç olması nedeniyle işsiz kaldı. Yatağa mahkum kalan Zuhal Orun, tedavisinin yapılabilmesi için yardım beklerken, eşi Tanış Orun'a ise iş imkanı sağlanmasını istiyor. 8 aydan beri yatağa mahkum kaldığını ifade eden Zuhal Orun, çocuklarının küçük olduğunu belirterek, yardım istediklerini söyledi. Eşinin çalışmadığını kaydeden Orun, "Yardım istiyoruz. Babamın evine gittiğim sırada böyle oldum. Doktorlar tedavi edilmem gerektiğini söyledi. Maddi durumumuz olmadığı için tedavi olamıyorum. Damdan düşmem sonucu bu hale geldim. 8 aydır böyleyim, çocuklarım küçük bakamıyorum" dedi.



"Eşime iş istiyorum"



Eşinin işsiz olduğunu belirten Orun, "Eşimin çocuklarıma bakabilmesi için bir iş imkanı istiyorum. 2 çocuğum var. Çocuklara da bakamıyorum. Ben damdan düştüğüm zaman şu an bir yaşında olan oğlum Musa Orun o zaman 3 aylıktı ve komşularım bakmak zorunda kaldı. Onlarda bir süreden sonra bakamadıkları için oğlumu geri getirip bize verdiler. Tedavi için bize verilen bir süre henüz yok. Yani durumumun nasıl olacağını bilemiyorum. Fizik tedavi istiyorlar, durumum olmadığı için gidemiyorum. İyi bir yere giderek tedavi olmak istiyorum. Lavaboya gitmekte zorluk yaşıyorum. Köy hayatında yaşadığımız için büyük zorluklar yaşıyorum. Damda çadır serdiğim sırada düştüm ve bu hale geldim. Doktorlar da 'zaman isteyen bir tedavi' diyorlar. Belki 10 yıl, belki bir yıl, belki de hiç iyi olamayacağım" ifadelerini kullandı.



Zuhal Orun'un işsiz kalan eşi Tanış Orun ise, "Eşim babasının evinde dama çadır serdiği sırada düşerek felç kaldı. Ankara'ya götürüp tedavi ettirmemiz gerekiyor, maddi durumumuz olmadığı için götürüp getiremiyoruz. Yani mağdur bir durumdayız. Eşimin daha iyi bir hastanede tedavi görmesini istiyorum. İşçi olarak çalışıyordum, 8 ay önce bu olay olunca da işi bırakıp geldim. Civar köylerde ve Ahlat tarafında çalışarak geçimimizi sağlıyordum. 7 aydan bu yana çocuklara komşular bakıyor. Biz dönünce çocukları bize teslim ettiler. Annem ve komşular çocuklara bakmaya çalışıyor. Durum bundan ibaret" şeklinde konuştu.



Öte yandan, yatalak hastayı ziyaret eden Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan da, aileye yardımcı olacaklarını söyledi. - MUŞ