Dalida' Filminde Zühal Yorgancıoğlu İzleri

İTALYAN anne ve babasısın meslekleri gereği bulundukları Kahire'de doğan ve henüz 23 yaşındayken Paris'in Olimpia Salonu'nda ilk konserini vererek şöhret basamaklarını hızla tırmanan tüm zamanların en ünlü şarkıcılarından Dalida'nın yaşamı film oldu. 28 Nisan'da vizyona girecek filmde, Dalida'nın İzmirli modacı Zühal Yorgancıoğlu'ndan aldığı kıyafetin benzeri de kullanıldı.



Kariyerini vatandaşlığına geçtiği Fransa'da yapan ve 55 altın plak alan, Elmas Plak verilen ilk şarkıcı olan, 1987 yılında 54 yaşında yaşamını yitiren Dalida'nın yaşamının anlatıldığı filmde İtalyan oyuncu Sveva Alviti oynadı. 28 Nisan'da vizyona girecek filmde Dalida'yı canlandıran Sveva Alviti'nin çekimlerde giydiği kıyafetlerin birinin, ünlü İzmirli modacı Zühal Yorgancıoğlu izleri taşıması dikkat çekti. Gazetelerde çekilen film ile ilgili haberi ve Dalida'nın kendisinden aldığı kıyafetten esinlenilerek hazırlanmış giysiyi görünce çok heyecanlandığını belirten Yorgancıoğlu, ünlü sanatçı ile tanışmasının 1979 yılında, İzmir'de, Hisarönü'ndeki küçük dükkanında gerçekleştiğini söyledi. O tanışmayı anlatan Yorgancıoğlu, şöyle dedi:



"Yoğun bir tempoda çalışıyordum. Kapı açıldı. Moda ve şov dünyasının Fransa'daki önemli ismi Erkan Özerman girdi. Yanında çok ama çok güzel bir kadın vardı. Özerman, 'Bak sana kimi getirdim' dedi. Yabancı gelmemişti. Ama hatırlayamadım; 'Dalida' dedi. Paris neresi Hisarönü neresi, şaşırdım. Dalida, 'Tipik bir Türk kıyafeti istiyorum' dedi. Koleksiyonumda tam ona göre bir kıyafet vardı. Tamamen Türk motifleri ile işli Buldan bürümcüğü, belinde de el oyaları ile bezenmiş süslü kıyafeti giydirdim. Çok beğendi. Fiyatını pahalı buldu. Ancak motif ve el oyalarını bu kadar sanatkarane birleştiren dünyada başka modacı tanımadığı için alacağını söyledi. Bana Paris'te birlikte 'Dalida & Zuhal' adlı butik açmayı teklif etti. Ben de 'Sen mağazayı aç, dekore ettir, ben içini doldurayım' dedim, ortaklığımız başlamadan bitti. Onunla iş yapmak çok güzel ama aynı zamanda da çok zor olurdu. İyi ki kabul etmemişim. Daha sonra intihar etti. Dünya çapında bir sanatçıydı ama, içindeki fırtınaları bilmek kolay değildi."



Dalida İzmir'den ayrıldıktan sonra kendisine Paris etiketli bir paket geldiğini belirten Yorgancıoğlu, "Açtım, Dalida'dandı. Ön ve arka kapağında benden aldığı Silifke isimli kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflar vardı. Pariste yaptığı birçok konserinde ve TV çekiminde 'Salma ya Salama' adlı şarkısında, benden aldığı kıyafeti giymişti. Çok gençti ve enerjisiyle beni büyüleyen bu güzel kadını hatırladıkça hala içim acıyor" diye konuştu.



- İzmir