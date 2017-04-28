Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisinde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisinde kıldı.
Erdoğan, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından Bezmialem Valide Sultan Camisine geldi.
Burada Erdoğan'a Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.
Erdoğan, cami çıkışında sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.