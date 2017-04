Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef özellikle bayanlara yapılan saldırılar noktasında, kabul edilemez bazı saldırılar oluyor. Bu konuda da mevcut yasalarımız bu işte çok ciddi engeller getirmiş vaziyette, ama ne yazık ki bazı yerlerde de yargı beklenen kararlar dışında ürküten kararlar da alabiliyor. Bunu da bir cumhurbaşkanı olarak söylemek beni üzüyor. Keşke bu tür şeyler olmasa da biz de bunu söylemesek. Kadına şiddet bazı yerlerde adeta moda halini aldı. Son dönemlerde ben yine de bir gerilemenin olduğu inancındayım. Bazı yerlerde özellikle gerek medyanın bu konuları çok daha yakın takipte tutması, hemen anında yakalaması, bunlar tabii bir yerde bizler için de isabetli oluyor, iyi oluyor. Hemen en azından emniyetiydi, vesaire, hemen bunların üzerine rahatlıkla gidebiliyor." dedi.



Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen A Haber, ATV ortak yayınındaki Gençlerle Büyük Buluşma programında, bir gencin "Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle, adaylık seçim ücretleri konusunda nasıl bir uygulama yapılacak?" sorusu üzerine, genel başkan olduğu dönemde, adaylık için belli bir ücret konulduğunu ancak o ücreti ödeyemeyecek olanlara da partinin anlayış gösterdiğini, vasıflı, kaliteli adayları da ücretsiz olarak adaylığa kabul ettiğini dile getirdi.



Engelliler için de bu tür bir uygulama yaptıklarına değinen Erdoğan, şunları anlattı:



"Engellilerden hiç ücret almadık. Niye? Engellilerden adayımız olsun istedik. Parlamentoda diğer siyasi partilere göre engelli aday noktasında, yani onların hiç yokken bizim milletvekillimiz vardı. Onların bir varsa, bizim iki vardı. Bu şekilde bunları da başardık. Bu dönemde de yine aynı şekilde siyasi partiler, bunu kendi iç tüzüğüyle veya programıyla halledecek. İcabında 'Biz gençlerimizden hiç harç almayabiliriz' diyecek veyahut da onu diyelim ki yine aynı şekilde kesintiye uğratabilir veya milletvekili olması halinde belli taksitlerle bu tür ödemesini yapma kabul edilebilir. Bunların hiçbirisi bahane değil, rahat rahat her parti bu işi çözebilir. Öyle zannedildiği gibi büyük paralar değil zaten adaylığa müracaat ücretleri. Bu şekilde bunların önü açılır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'Ankara'dakiler girecek, diğer yerler girmeyecek' mantığı, anlayışı kesinlikle yanlıştır, doğru değildir ve yalandır. Mesela bizim o 5 arkadaş, kimisinin babası esnaf, kimisinin babası şoför, bunlar Ankara'dan değil. Kimisi Konya'da, kimisi Kayseri'de, kimisi İstanbul'da, böyle. Oradan gelip girdiler."



Erdoğan, yeni sistemde kadına şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamı konusunda atılacak adımlara ilişkin bir soru üzerine, kadın istihdamına ilişkin politikanın kendi dönemlerine kadar yürütülmediğini ve en fazla kadın istihdamının bu dönemde olduğunu dile getirdi.



"Bakıyorsun ki entelektüel, entel, dantel filan falan onların içinde de bunları yapanlar var"



Kadın istihdamı konusunda eğitimde ciddi adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde yüzde 24 civarındayken, şu anda yüzde 33 kadın istihdamı olmuştur. Burada da ağırlık daha çok eğitimdedir. Bayan akademisyenlerde bayağı iyiyiz. Sağlıkta da bayağı iyi bir gelişme var. Bunlar sevindirici. Bundan sonra da artış gösterecektir, bunda hiç şüphem yok." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddete ilişkin olarak da şu görüşleri dile getirdi:



"Maalesef özellikle bayanlara yapılan saldırılar noktasında, kabul edilemez bazı saldırılar oluyor. Bu konuda da mevcut yasalarımız bu işte çok ciddi engeller getirmiş vaziyette, ama ne yazık ki bazı yerlerde de yargı beklenen kararlar dışında ürküten kararlar da alabiliyor. Bunu da bir cumhurbaşkanı olarak söylemek beni üzüyor. Keşke bu tür şeyler olmasa da biz de bunu söylemesek. Kadına şiddet bazı yerlerde adeta moda halini aldı. Son dönemlerde ben yine de bir gerilemenin olduğu inancındayım. Bazı yerlerde özellikle gerek medyanın bu konuları çok daha yakın takipte tutması, hemen anında yakalaması, bunlar tabii bir yerde bizler için de isabetli oluyor, iyi oluyor. Hemen en azından emniyetiydi vesaire, hemen bunların üzerine rahatlıkla gidebiliyor. Kadına şiddete karşı hep birlikte, milletçe durmamız lazım. Kadın bizlerin varlık sebebidir. Feministler pek hoşlanmazlar, benim bu söylediğimden de hoşlanmayacaklar biliyorum. Bana göre kadının en önemli, en yüce vasfı anneliktir. O, hiçbir şeyle mukayese edilmez ve analık vasfı bizleri bu noktaya getiren vasıftır. O analarımız olmasa hep beraber biz olur muyuz? Olmazdık.



Ben, anacığımın ayaklarının altını öperdim. O çekerdi. 'Anne niye çekiyorsun?' dediğim zaman da 'Bir dur da' derdi. 'Anne, senin ayağının altında cennet var. Bak sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Cennet annelerin ayakları altındadır, diyor; babaların ayakları altındadır demiyor. Ben orada kokusunu alıyorum, anacağım, onun için öpüyorum.' derdim. Gene çekerdi. Bunu başbakanlığım dönemimde de öncesinde de yapmışımdır. Anne bu kadar önemli bir varlık. Ama bunun kadir kıymetini bilmeyen zalimler var. Bu tür işkenceleri uygulayanlar var. Bütün bunlar da bir yerde yine eğitimle alakalı. Eğitim alanlardan bunu yapan yok mu? Onlardan da var. Bakıyorsun ki entelektüel, entel, dantel filan falan onların içinde de bunları yapanlar var. Ama yine de manevi eğitim çok önemli. Bu eğitimle birlikte kadının, annenin kadir kıymetini bilmek çok önemli."



Erdoğan, "Yeni sistemde Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu nedir ve sizi böyle yoğun gündemde diri tutan nedir?" sorusuna ilişkin de, "Aşk ile çalışan yorulmaz. Hakikaten aşk ile çalıştığınız zaman yorulmazsınız. Dağları deler geçersiniz. Ferhat Şirin hikayesi var ya. Ferhat Şirin'e kavuşmak için ne yapıyor? Elinde ufak bir kerpiçle dağı delmeye çalışıyor. 'Ne yapıyorsun?' dedikleri zaman da dediği şu; 'Çoğu gitti azı kaldı.' Dağı öyle delmeye çalışıyor. ya biz bu dönemde ne dağları deldik. Delmeye de devam edeceğiz. İnşallah deleceğiz." yorumunu yaptı.



Cumhurbaşkanının sorumluluğu...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer soruya ilişkin ise şu görüşleri iletti:



"Tabii 3'te 2 çoğunluk, 400. Parlamentonun 3'te 2'si. Bu tabii özellikle Yüce Divan'a gönderilme sayısıdır. Şimdi parlamentoda biz tabii bu dönem içinde uzlaşmayı, mutabakatı getiriyoruz. Eğer bu uzlaşma olursa bizler de parlamentomuzun böyle bir güce kavuşabildiğini söylüyoruz. Bu yeni düzenlemede bu var. Yeni düzenlemeyle beraber de parlamento 400'ü getirirse bu olur. Ama getiremezse o zaman zaten Cumhurbaşkanını Yüce Divan'a gönderemez. Atılan adım bu. Bir diğer önemli şey, şimdi bir salt çoğunlukla olayın parlamentoya getirilmesi var. Ondan sonra 5'e 3 ile soruşturma süreci var. 3'te 2 ile de Yüce Divan'a gönderilme olayı var. Bunların kademelendirilmesi var. Bunu eğer sağlayabiliyorsa, böyle bir uzlaşmayı sağlayabiliyorsa Cumhurbaşkanını Yüce Divan'a gönderir."



"Başkan seçilince kaç yardımcınız olacak?" sorusuna ilişkin Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilişkin, "Cumhurbaşkanının 5, 50, hatta bin 500 yardımcı alabileceğini" söylediğini anımsattı.





"Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:





"Bir insanın yönetici olarak her şeyden önce şurada bir sıkıntısı olması lazım. Ben göreve geldiğimde, Başbakan olduğumda 36 bakanlık vardı. Bunu 25'e indiren kişiyim. Niye? Biz yöneticiyiz. Neyin nasıl yönetileceğini biliriz. Bir defa istihdam politikalarında neyin nasıl olacağını biliriz. CHP belediyesinde İstanbul'u aldığım zaman adeta belediyede korkunç bir personel şişkinliği vardı ve personel oranını yüzde 30'a indirmek için çok ciddi mücadele verdim. Oraya doğru onu çektim. Her zaman da Genel Başkan iken belediyelerimize 'aman ha bu orana inin. Bu benim ahbabım, yaranımdır. Bunu da al şunu da al' derken personel şişkinliği yapmayın. Eğer bunu yaparsanız bir defa hizmette aksarsınız, hizmetleri yürütemezsiniz. Eğer bunu aşağıya indirirseniz başarılı olursunuz. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık... Yani, 'Gelir, bu 500 yardımcı atar' diyor. Hiç yav. Haberi yok. Nasıl yönetilir, yönetim nedir, haberi yok."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin de hocası olan şu anda bulundukları üniversitede adına salon olan Ordinaryüs Prof. Dr. Reşat Kaynar'ın kendilerine, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, sevk-i idaredir." dediğini söyledi.



Bugün bunun, "organizasyon ilimi" diye anlatıldığını dile getiren Erdoğan, "Yani, hem sevk edeceksin, kimi nereye. Hem de bunu irade edeceksin. Ama bunu da sayısal olarak öyle rast gele önüne bulduğunu al bir yere yerleştir. Yok. Öyle bir yönetim olmaz. Sen, bir defa işe adam mantığıyla hareket edeceksin. Her adama iş değil, benim burada kaç kişiye ihtiyacım var? 5 ise o kadar al. Gel doldur, olmaz. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bunu yapamazsın. Biz tabii böyle bir çalışmayı ortaya koyduk ama Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi yok. İnanın yürütemez. Böyle bir şeyi anlamaz. Onun için 18 maddeyi hala anlamış değil. Bak pazar günü referandum var. Bilmiyorum. İstanbul'a belediye başkan adayı oldu, seçmen kartını unuttu yav. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' dedi. 'Nerede oturuyorsunuz?' diye gazeteciler sordu. Çünkü sipariş üzerine aday olduğu için İstanbul'a, Kağıttepe dedi. Günlerce alay konusu oldu. Böyle de bir durumu var." şeklinde konuştu.



Erdoğan, vatandaşlara seslenerek, şunları kaydetti:



"Şimdi pazar günü ben özellikle sevgili vatandaşlarımdan çok daha güçlü şekilde 'evet'i inşallah sandıklarda patlatalım. Genç kardeşlerime özellikle bir şeyi vurguladım. Yine vurguluyorum; tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet. Bir de sevgili gençler, sizin şahsınızda bizi izleyen tüm gençliğimize hitap ediyorum; Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Beraber olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Son olarak da Gazi Mustafa Kemal hitabesinde ne diyor, 'Gençler. Cumhuriyeti ve bu vatanı sizlere emanet ediyorum.' Ama Gazi Mustafa Kemal'in partisinin şu anda başındaki adam gençlere güvenmiyor. Tablo ortada. Öyle ise biz yolumuza emin adımlarla milletçe inşallah yürüyelim. Pazar akşamı da bu mutluluğu, bayramı beraber yapalım."



