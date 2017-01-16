Çukurova Press Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Çukurova Press gazetesinin kuruluş yıldönümü Seyhan Oteli'nde kutlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede ünlü sanatçı Hüner Coşkuner de söylediği şarkılarla geceye renk kattı.



Seyhan Oteli'nde kuruluşunun 20. yılı, Engin Kanber yönetiminde de 4. yıldönümünü kutlayan Çukurova Press gazetesinin gecesine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Başsavcı Ali Yeldan, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Abdurrahman Yeşiltaş, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, MHP Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener ve çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütünün başkan ve yöneticileri katıldı.



"Dürüst, dengeli, gerçek haber"



Çukurova Press gazetesi yazarlarının tanıtımının yapılmasının ardından gecede konuşan Yazar Süleyman Yalçın, genelde insanların mutlu olduğu günlerin özel günler olduğunu vurgulayarak, "Bu özel günlerde de dostlarının yanında görmesidir. Gazetemizin bu mutlu gününde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. Dürüst, dengeli, gerçek haber yapmayı kendine şiar eden Çukurova Press gazetesi köşe yazarı olarak bize bunu sağlayan imtiyaz sahibi Engin Kanber ve eşi Gülçin Kanber'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Yaşayacağız, yaşatacağız"



Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sabit Özkeser de, geçen yılki gecede konuşma yapmakta zorlandığını ve boğazının düğümlendiğini anımsatarak, "Bunun nedeni de gecede çok heyecanlı olmamdan kaynaklanmıştı. Heyecanın olduğu yerde de keyif olduğuna inanıyorum. Ancak ülkemizde son dönemlerdeki süreç içerisinde yaşanılan olumsuzluklar maalesef keyfimizi kaçırdı. Hatta bu gecemizin iptal edilmesi de gündemimize gelmişti. Daha sonra yaptığımız istişarelerde, bu geceyi iptal etmemiz durumunda bazı kesimlerin ekmeğine yağ sürmüş olacaktık ve onlar amaçlarına ulaşacaklardı. Biz de inadına bu geceyi düzenleyerek, onları sevindirmeyeceğimize karar verdik. Ayrıca; ülkemizdeki yaşanılan olumsuzluklar biz basının sorunlarının da önüne geçmiştir. Ama yaşanılan tüm sıkıntılara karşın, biz yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Patronumuz Engin Kanber'in de dediği gibi 'yaşayacağız, yaşatacağız'. Gecemizin düzenlemesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"İlkeli ve kararlı bir duruş yayın yapıyor"



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de, gazetecilerin zor koşullarda görev yaptığını belirtirken, "Bu zor koşullarda Çukurova Press Gazetesi ilkeli ve kararlı bir duruşla yayın yapmaktadır. Kendilerini kutluyorum" dedi.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise yaptıkları anketlerde Çukurova Press'in en çok okunan haber gazetelerinden biri olduğunu anımsatarak, "Ama şunu üzülerek söylemek isterim ki; yüksek tirajlı İzmir'deki Yeni Asır ve Bursa'daki Olay gazetesi gibi olamadık. Ancak Çukurova Press gazetesi bu yolda emin adımlarla gitmektedir" diye konuştu.



Ayfun Kaplan, Zafer Geyik ve Ebru Özgürdal'ın birlikte sunduğu gecede ünlü sanatçı Hüner Coşkuner, söylediği şarkılarla geceye renk kattı. - ADANA