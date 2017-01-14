Cinayet Zanlısı Çerkezköy'de Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla bir kişi Çerkezköy'de yakalandı.



Olay, 2014 yılının Aralık ayında Kapaklı'daki bir barda meydana gelmişti. İddiaya göre kar maskeli 4 kişi, girdikleri barı kurşun yağmuruna tutmuş, işletmeci A.A., aşçı H.K. ile o sırada barda müşteri olarak bulunan Ergün K. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergün K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayla ilgili firari zanlıların yakalanması için yapılan çalışmalar kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Tuncay M. Adana'da yakalanmış, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı.



Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bar saldırganlarından H.T.'nin Çerkezköy ya da Kapaklı'da olabileceği ihbarını alınca çalışma başlattı. İki ilçenin polis birimleri bölgelerinde H.T.'yi yakalamak için uygulama noktaları oluşturdu. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şüphelilerin kullandığı aracı Seren Evler önünde durdurdu, ardından şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli H.T. öğlen saatlerinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ