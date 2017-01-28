CHP'li Tekin: AK Parti'de Yüzde 5'lik 'Hayırcı' Kesim Var

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti içinde yüzde 5 oranında gizli 'Hayır' oyu verecek kişi bulunduğunu öne sürerek, "Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir" dedi.



Partisinin Bolu İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Tekin, anayasa referandumu sürecine de değinerek şunları söyledi:



"AK Parti'nin çok ciddi şekilde bu süreçle ilgili 'Hayır' vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'Hayırcılar' var. 'Neden' diyeceksiniz? Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir. Ben Milliyetçi Hareket'in özellikle Ülkücü Hareket'in çok ciddi çabasını görüyorum. Gittiğim illerde de onu görüyorum. Bu sadece ülkücülerin, milliyetçilerin, CHP'lilerin değil herkesin sorunu. Ben AK Parti'li kardeşlerimizin de büyük ağırlıklı olarak bu sorunlu anayasaya 'Hayır' diyeceğini çok iyi biliyorum. Bu iktidarın telaşı biraz da o."



'MÜTEAHHİT YOLSUZLUĞU' AÇIKLAMASINA DESTEK



Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehircilik Şurası'nda müteahhitlerin kot farkı üzerinden yolsuzluk yaptığına ilişkin açıklamalarına destek verdi. Tekin, şöyle konuştu:



"Osmanlı'nın başkenti Bursa'nın ortasına hançer gibi binalar yaptılar. Bütün itirazlarımıza rağmen derdimizi kimseye anlatamadık. Bunlar yapıldı ve sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve 'Bunlar ihanettir' dedi. Gerçekten ihanettir. Ben sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunmak istiyorum. Biz CHP olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şehirlerimizi kimler katlettiyse, kimler mahvettiyse, kot farklarını kimler kullandıysa gelin bir soruşturma açın her türlü desteği vermeye hazırız."



- Bolu