SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
CHP'li Gök'ten Açıklama
CHP'li Gök'ten Açıklama
CHP'li Gök'ten açıklama.
20 Nisan 2017 Perşembe 13:49
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9522708] DailyMotion.com
Açıklama
10
50
8
Atanamayan öğretmen çıldırdı, valilik önünde soyundu
Canlı yayında Müge Anlı'nın programını polisler bastı
Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizi final yapıyor
AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!
Menemen yiyen anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içinde öldü
AGİT'ten yeni öneri: Oylar yeniden sayılsın
Ablasının fotoğrafını paylaşıp "lanet olsun" notunu düştü
Usta gazetecinin ölüm nedeni kesinleşti
Eto'o Türk yıldıza hayran kaldı: 3 yıl sonra fiyatı 50 milyon Euro
Gökçek'ten sert tepki: Geri zekalı laf olsun diye yazma!
Adalet Bakanı açıkladı! CHP AİHM'e gidebilir mi?
Trafik ortasında yürek parçalayan anlar!
Boşanma nedenini açıklayıp evli çiftleri uyardı: Kimse yaptırmasın
Katilden kan donduran sözler: İçki içenlere tahammülüm yok
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Türkiye'ye yapılacak fabrikaya Alman Meclisi'nden engel
Yeni parti iddialarını yalanlayan Akşener'e sürpriz davet
Kızının derdi babayı bitirdi: Ben babalığımdan utanıyorum
Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor
Altın giderek eriyor!
Pervanesi dönmeden uçan helikopter kafaları karıştırdı
Survivor'da süper dörtlü dağılıyor
Erdoğan çocukları arkasına aldı, Nazım'ın şiirini okudu
Türkiye, Tunceli şehitlerini uğurluyor! 12 ev, 12 ateş
Murat'ın eşi çok pis yakalandı! Kadınlar yerden yere vuruyor
Sınırı geçen Yunan Bakan'dan Türkçe küfür
Çağla'dan göz kamaştıran yeşil saha performansı
HDP Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı
Okulda taciz! Öğrencisini tuvalete götürüp cinsel organını gösterdi
Eski hocası resmen bombaladı: Bize ihanet etti
Babası Hollanda'da cezaevine giren ilkokul öğrencisi ölmek istedi
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Bizi savaş çıkarmaya zorlamayın
Neymar maçtan sonunda hüngür hüngür ağladı
Babaanne ve torunu rekora koşuyor!
Arılara fısıldayan adam! Gözlerine inanamayacaksınız
Mehmetçik, Süleyman Şah için Münbiç'e girecek
Yengesiyle ilişkisi olan arkadaşını ormana çağırıp kafasına sıktı
Zuhal Topal, canlı yayında hüngür hüngür ağladı
UEFA'nın skandal cezasının ardından Beşiktaş'tan flaş karar
Erdoğan itiraf etti: Maalesef Obama bizi aldattı
Manganda kurbanı küçük Yusuf'un hayatından dram çıktı
Herkes ağzı açık izledi! Maçta ringi yıktılar
Kardeşine dev jest! 1 yıllık kirayı gözü kapalı verdi
Yerli savaş makinesi ilk testleri tamamladı: Saniyede 2500 metre!
Tedavi gördüğü hastaneden çıkar çıkmaz trenin önüne atladı
Tarihi maç öncesi taraftara çağrı yaptı
Anadolu Efes yarım asırlık fabrikasını kapatıyor
Milyonlarca kişiye müjde! Borçlar yapılandırılıyor
Ünlü restoran zinciri satılıyor
'Nurella'yla, Nur Yerlitaş'ın arasına kara kedi girmiş