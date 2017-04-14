CHP'li Bayır: Yüzde 56.4 'Hayır', Yüzde 43.6 'Evet'

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 2015 Kasım seçimlerinde Türkiye geneli oy oranlarıyla birebir aynı oranın çıktığı 12'si İzmir, biri Manisa'da olan toplam 13 sandıkta seçmenlerle yüz yüze yapılan ankette, kararsızların dağılımıyla yüzde 56.4 'Hayır', yüzde 43.6 'Evet' oyu çıktığını söyledi.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Parti Okulu İzmir İl Koordinatörü Abdullah Aydemir, 1'inci Bölge Koordinatörü Tülay Bayır, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. CHP'li vekil Bayır, bu açıklamanın belki de Türkiye'de bir ilk olacağını, anket firmalarının telefonla yaptıkları anketleri kendilerinin yüz yüze gerçekleştirdiklerini söyledi. 2015 Kasım Genel Seçimleri'nde Türkiye genelendeki sonuçlarla birebir aynı olan Türkiye'de 80 sandık bulunduğunu belirten Bayır, bu sandıklardan 12'sinin İzmir birinin ise Manisa'da olduğunu söyledi. Türkiye genelindeki sonuçlarla birebir aynı olan Karabağlar İlçesi'ndeki 7, Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova'da birer sandık ile Manisa'da bir sandıkta anket yapıldığını açıkladı. Anketin 15 parti eğitmeni, 10 gönüllü tarafından 15 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında siyasi parti değil bir sivil toplum kuruluşu adına yapıldığını belirten Bayır, "Toplam 1825 hanede, 4681 seçmenle görüşüldü. Bize göre Türkiye ortalamasının çıktığı bu sandıklardaki anket sonuçları referandum da da sandıklara birebir yansıyacak" dedi.



YÜZDE 32.8, NEYİ OYLADIĞINI BİLMİYOR



CHP Parti Okulu İzmir İl Koordinatörü Abdullah Aydemir, söz konusu sandıkların çok yoğun göç almış mahallelerde bulunduğunu, Türkiye'nin demografik yapısını yansıttığını belirtti. Ankette altı soru sorduklarını belirten Aydemir, partili cumhurbaşkanlığı/başkanlık sistemi hakkında bilgisi olup olmadıkları sorusuna yüzde 32,8 hiç ilgisi olmadığı, yüzde 45,2 az bilgili, yüzde 20 bilgili yanıtı verdiğini, yüzde 2'sini ise yanıt vermediğini söyledi. Bu seçmenlere 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde hangi partilere oy verdikleri, bu hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verecekleri, referandum da hangi oyu verecekleri ve evdeki diğer seçmelerin fikrinin aynı olup olmadığı da soruldu. Türkiye sonucuyla birebir aynı sonucun çıktığı 12 sandıkta yapılan ankette referandum da hangi oyu vereceği sorusunun sonucu yüzde 42,4 "Hayır", yüzde 32,8 "Evet", yüzde 22,4 kararsız, yüzde 1,3 oy kullanmayacak çıktı. Yüzde 1 ise yanıt vermedi. Bu sonuçtaki kararsızların dağıtılmasıyla Yüzde 56,4 "Hayır', yüzde 43.6 "Evet" sonucu çıktı.



KARARSIZLARIN ÇOĞU MEMUR



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yüzde 56,4 'Hayır' sonucunun Türkiye geneliyle ilgili bir gösterge olacağını, İzmir'de 'Hayır' oylarının bunun çok üzerinde olacağını söyledi. Ankette görüşünü açıklamayan büyük kesimin kendisi, eşi memur olanlar olduğunu söyledi. Bayır "İşinden edilen, uzaklaştırılan çok sayıda memur olduğunu söylediler. Baskı yapılmamasını istediler. AK Parti korku imparatorluğu yaratmış. Bu dikkate alındığında kararsızların anket firması tarafından eşit dağıtılması yanıltıcıdır. Kararsızlar içinde hayır bloğu daha fazla" diye konuştu.



- İzmir