CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dün akşam gerçekleşen halk oylaması, alınan usulsüz ve kanunsuz kararlarla meşruiyetini kaybetmiştir." değerlendirmesini yaptı.



Ağbaba, yazılı açıklamasında, YSK'nın milletin iradesini gasp ettiğini ve apaçık bir hukuk darbesi yaptığını savundu.



CHP olarak halkın iradesinin çalınmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Ağbaba, "Dün akşam gerçekleşen halk oylaması, alınan usulsüz ve kanunsuz kararlarla meşruiyetini kaybetmiştir." ifadesini kullandı.



Halk oylamasında sandığa atılan "Hayır"ın, bir hukuk darbesi ile "Evet" çıkartıldığını ve milletin iradesinin çalındığını iddia eden Ağbaba, şu görüşleri savundu:



"YSK Başkanının böylesi bir kanun tanımazlığa yol açması ve açıklama yaparkenki yüz ifadesi, rehin alınmış bir insanın yüz ifadesidir. Cumhurbaşkanının ve etrafındakilerin açıklama yaparkenki yüz ifadeleri de bir zaferin değil, kaybetmenin ve korkunun ifadesidir.



Biz adaletin sağlanması ve milletin gerçek iradesinin tescili için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Halkımızın verdiği oyların gasp edilmesine sessiz kalmayacağız. Kimse unutmasın, biz vatanı onlar bir adamı savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminin bir hukuk darbesi ile yok edilmesine geçit vermeyeceğiz. Bu referandum şaibelidir ve meşruiyetini yitirmiştir. Bu rejim hırsızlığına sonuna kadar direneceğiz ve mücadeleyi asla bırakmayacağız."