Chedjou, Fenerbahçe'yle İlgili Konuştu: Zaferle Veda Etmek İstiyorum

Galatasaray'ın 2013 yılında 6 milyon 300 bin avro bonservis bedeli ödeyerek Lille'den kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamerunlu futbolcuyla sözleşme yenilemeyecek. Özellikle bu sezon kulüp içinde çalkantılı dönemler yaşanmasına sebep olan, kadro dışı bırakılıp sonrasında affedilen Chedjou, mutlu başladığı Galatasaray kariyerini mutlu tamamlamayı hedefliyor.

"İYİ HATIRLANAYIM"

Bu sezon yaşanan kötü anıları unutmak istediği dile getiren tecrübeli stoper, oynamadığı dönemlerde psikolojisinin kötü etkilendiği, hatalar da yaptığını kabul etti. Sarı-kırmızılı formayla son derbisine çıkacak Chedjou, yöneticilerle ve teknik heyetle yaptığı görüşmelerde "Galatasaray'a zaferle veda etmek istiyorum. Taraftarların bendeki yeri çok büyük. Onların da beni hep iyi hatırlamasını isterim" ifadelerini kullandı.