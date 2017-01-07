Antalya'nın Kumluca cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P. Finike ilçesinde yakalandı.
Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalılar Mahallesinde 4 ayrı suçtan aranan ve Kumcula Cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Yakalanan cezaevi firarisi O.P. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemlerinin ardından tekrar tutuklanarak Kumluca Cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Cezaevi Firarisi Finike'de Yakalandı
Antalya’nın Kumluca cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P. Finike ilçesinde yakalandı.
Antalya'nın Kumluca cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P. Finike ilçesinde yakalandı.
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