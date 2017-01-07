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Cezaevi Firarisi Finike'de Yakalandı

Cezaevi Firarisi Finike'de Yakalandı

Antalya’nın Kumluca cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P. Finike ilçesinde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Finike'de Yakalandı

Antalya'nın Kumluca cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P. Finike ilçesinde yakalandı.

Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalılar Mahallesinde 4 ayrı suçtan aranan ve Kumcula Cezaevinden firar eden 24 yaşındaki O.P.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Yakalanan cezaevi firarisi O.P. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemlerinin ardından tekrar tutuklanarak Kumluca Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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