FutbolArena Detay - Fenerbahçe'nin 1998 yılından beri başkanlığını yapan Aziz Yıldırım 19 yıllık başkanlık serüveninde tüm kulüp başkanlarından çok disiplin cezası aldı.
15 Şubat 1998 günü rakibi Vefa Küçük'ten bir oyun fazla alarak başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım son 10 yılın da adeta ceza rekortmeni oldu.
Aziz Yıldırım'ın PFDK'dan aldığı cezalar
Son yıllarda aldığı cezaları arttıran Aziz Yıldırım, geçen sezon Türkiye Kupası finalinin ardından da 8 ay ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 2 aya düşürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde aldığı 6 ay 15 günlük cezası da 4 ay 15 güne düşürülen Aziz Yıldırım, ayrıca 3 ay daha ceza aldı. Aziz Yıldırım böylece başkanlık sürecinin yaklaşık 4'te birini cezalı geçirmiş olacak.
Aziz Yıldırım ne kadar para cezası aldı?
Aziz Yıldırım aldığı son cezalarla birlikte başkanlık süresi boyunca tam 1847 gün ceza almış olacak. Yaklaşık 7000 bin gündür Fenerbahçe Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın TFF'den aldığı toplam para cezası ise 743 bin 500 TL!
Aziz Yıldırım'ın aldığı en ağır ceza
Aziz Yıldırım'ın başkanlık süreci boyunca aldığı en ağır ceza ise 2006-2007 sezonu sonunda gerçekleşti. Aziz Yıldırım 1 Mayıs 2007'de hakeme ağır şekilde hakaret etmek ve eylemi sürdürmek gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası aldı.
Aziz Yıldırım aynı sezon, TFF mensuplarını küçük düşüren ve hedef gösterene açıklaması gerekçesiyle de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 5 ay + 20 bin TL para cezası olarak olarak değiştirilmişti.
Ceza Şampiyonu Aziz Yıldırım
FutbolArena Detay - Fenerbahçe'nin 1998 yılından beri başkanlığını yapan Aziz Yıldırım 19 yıllık başkanlık serüveninde tüm kulüp başkanlarından çok disiplin cezası aldı.
FutbolArena Detay - Fenerbahçe'nin 1998 yılından beri başkanlığını yapan Aziz Yıldırım 19 yıllık başkanlık serüveninde tüm kulüp başkanlarından çok disiplin cezası aldı.