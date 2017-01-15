Çeşme Belediyespor Moral Depoladı

Çeşme Belediyespor, ligin ikinci yarısının ikinci maçında ağırladığı Selçuk Efes Belediyespor'u 6-0 yenerek moral depoladı.



Maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı oyunuyla üstünlüğü elden bırakmayan Çeşme Belediyespor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden Çeşme Belediyespor, yaptığı ataklarla rakibine nefes aldırmadı. İkinci yarıda elde ettiği 2 penaltının birisini gole çeviremeyen Çeşme Belediyespor, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 6-0 yenerek, play off hedefinde moral depoladı.



Çeşme Belediyespor'un maçın başından sonuna kadar atak futboluna ve farklı skor elde etmesine karşın, taraftarın sessiz kalması ve takımına destek vermemesi dikkatleri çekti.



"Bizi izlemeye devam edin"



Maçın ardından bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, yeni transferlerin uyum sorununa rağmen rakiplerini farklı skorla yendiklerini vurgulayarak, "İkinci yarının ikinci maçında elde ettiğimiz bu sonuç, önümüzdeki maçlarda moral motivasyon olarak bizleri olumlu etkileyecek. Transfer ettiğimiz sporcuları izledik. Antrenman eksikleri var. Arkadaşlarımız bu eksikliği giderirler. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza ve daha etkili oyunlar çıkaracağımıza inanıyorum. Futbolun güzellikleri devam edecek. Bundan sonra çok kolay puan ve maç vereceğimizi zannetmiyorum. İddialıyız, inançlıyız. Tüm Çeşmelilere 'Bizi izlemeye devam edin' diyorum" diye konuştu.



"Muhatabınız benim"



Maç başlamadan önce bazı taraftarların astığı, teknik direktörün istifasını isteyen pankart için taraftara mesaj veren Kulüp Başkanı Gün, "Kendileri ile, hafta içerisinde, yönetim kurulumuz ve teknik heyetle birlikte bir toplantı yaptık. Ama bazı konularda ısrar ediyorlar. Çok azınlıkta olduklarını zannediyorum. Onları da kazanmak istiyoruz. Futbol seyircisiz olmaz. Taraftarsız olmaz. Biz onlar için çalışıyoruz. Kendilerine de söyledim; ne kadar futbol izleyen varsa, hepsi antrenör. Herkes takım yapmaya kalkarsa, bu işin sonu gelmez. Herkes 'Kelle' isterse bu işin sonu gelmez. Bu işin karar mercii yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun başında da ben varım. Gereken cevabı onlara verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Tartışmaya da hazırım. Camiamız içerisinde benden başka kimse muhatap olmayacak. Her şeyi göğüslemeye hazırım. Onların da ikna olacaklarına inanıyorum. Kimseyi kaybetmek istemiyorum. Bütün güzellikler zaten onlar için" diyerek açıklamada bulundu.



"Kimse merak etmesin, bu takımı istedikleri yere getireceğiz"



Farklı galibiyet sonrası açıklamada bulunan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Malik Gençalp de, geçen hafta da söylediği gibi eksiklerin arkasına sığınmadığını vurgulayarak, "Çok eksik oyuncumuz vardı. Futbolda temel bir kural vardır; iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır. Sakatlıklar ve cezalı oyuncular, geçen hafta bizim belimizi bükmüştü. Bu nedenle geçen hafta takılmıştık. Ama bu haftaki sonuç da gösterdi, Çeşme Belediyespor'un önü, bundan sonra açıktır. Yeni gelen oyuncuların fizik kondisyonları biraz daha yükselince, daha da iyi olacağız. Bugün, oyun olarak da, skor olarak da herkesi tatmin eden bir oyun vardı. Bugünkü sonucu bütün Çeşme Belediyesporlu taraftarlara armağan ediyorum. Kimse merak etmesin, bu takımı istedikleri yere getireceğiz. Yeter ki bu takıma sahip çıksınlar. Bu takımın 6 gol atıp, bir o kadar da gol kaçırması, beni sevindirdi. Biraz daha eksiklerimiz var. Onu da tamamlayıp, sezon sonunda bir üst gruba çıkacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Yeter ki, ufak tefek kazalara kurban gitmeyelim" değerlendirmesinde bulundu. - İZMİR