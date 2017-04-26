Çay Üreticileri 2017 Yılı Yaş Çay Taban Fiyatı Olarak 2.20 TL İstiyor

Çay üreticileri 2017 yılı yaş çay taban fiyatı olarak 2.20 TL istiyor



RİZE - Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, mayıs ayında hükümet tarafından belirlenecek olan 2017 yılı yaş çay taban fiyatının 2,20 TL olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da müstahsil olarak üyesi olduğu Rize Ziraat Odası Başkanlığı'nda bugün düzenlenen basın toplantısında, Oda Başkanı Nevzat Paliç, 2017 yılında bekledikleri yaş çay taban fiyatını açıkladı. Paliç, 2016 yılında destekleme ile birlikte 1,90 TL olan yaş çay kilo fiyatına yüzde 15 zam beklediklerini ve yaş çay kilo fiyatının 2,20 TL olması gerektiğini söyledi. Paliç ayrıca ÇAYKUR'UN satıldığı iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben bir şeyi tam görmeden hareket etmem. Lakin Varlık Fonu'na devredilmiştir ama bunlar ölçü değildir. Bunlar varsayımdır. Ne zamanki doğru ortaya çıkar biz de tavrımızı o zaman ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.