Çavuşoğlu, Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi (2)

Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile çalışma yemeğinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.



Bakan Çavuşoğlu'nun Fransa temaslarını sonlandırarak ülkeden ayrıldığı öğrenildi.



(Fotoğraflı)



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Aile fotoğrafı çekiminden görüntü - Paris