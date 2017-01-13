Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta Sorunun Çözümü Herkese Kazan-Kazan Getirecek

Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İkili görüşmelerimiz oldu. Bugün Türkiye'nin düşüncelerini net bir şekilde paylaştık. Garantörler olarak Genel Sekreter'le ayrı bir toplantı yaptık. Kıbrıs'ta sorunun çözümü herkes için kazan-kazan getirecek. Bundan sonraki toplantılar yardımcılarımız tarafından gerçekleştirilecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklmaalarının satırbaşları:

"Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğiz bunu değerlendirme fırsatı bulduk. En son toplantıya katıldık.Üç garantör ülke olarak BM Genel Sekreteri ile ayrı görüştük"

"Bizim tutumumuzda KKTC heyetinin tutumu örtüşüyor. Ortada bir gerçek var ki Türkiye'nin güvencesi Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir. Biz her iki tarafın da düşüncelerini dikkate almak lazım dedik. Neticede referanduma gidilecek. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den beklentileri bizim için kriterdir. Bu çerçevede 18 Ocak'ta yardımcılarımız bir araya gelecek. Her ülke kendi başkentlerinde önerilerini hazırlayacaklar"

"KONSESNÜS SAĞLANDI"

"Başbakanları davet edeceğiz. Süreç için konsesnüs sağlandı. Bu günki toplantıda herkesin pozisyonu ööğrenemk bakımından faydalı oldu. İki taraf iklk 45 fasılda ciddi müzakerelr yaptıklar. Mutabakata vardılarç. Ama önemli konularda yakınlaşma sağlnamamış husular var Bu süreçte iki taraf açık akaln hususları gbörüşmeey devam edecek. Daha fazla yaklaşım sağlamak için bu 5 fasıl içindeki konuları tamamlamak için fasıl yapıyorlar.

"Başkanlığın süreleri yönetimlerle ilgili değişik fasıllar var. Epeyce büyük bir liste var. Bazıları hassas konular iki taraf müzakere heyeti tüm listeleri verir."

"YUNANİSTAN ZAMAN İSTEDİ"

"Garantör ülkeler olarak bir yol haritası konuşuldu ve mutakabat sağlandı. Toplantı tarihi belli değil. Öneriler yapıldı. Biz biran evvel uzmanların biraya gelmesini söyledik. İngiltere'de aynı düşüncedeydi. Yunanistan hazır olmadığını söyledi. Biraz zaman istedi."

"18 Ocak'ta yardımcılarımız teknik konuları konuşmak için biraraya gelecekler. Önce yardımcılarımız sonra bakanlar ardından başbakanlar biraraya gelecek. "

"Eğer herkes çözüm konusunda samimio olursa sonuç alır. Ama kısa vadeli siaysi çözümler için manevralar yapılırsa sonuç alınmaz. Teknik çalışmaların soncunu görmemiz gerekiyor."