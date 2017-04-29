Çankırı'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Çankırı'da bir kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaydetti.



Olay Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik soruları olduğu iddia edilen Zehra Kalenderoğlu (40) eşinin bahçede çalıştığı sırada evin kapı ve pencerelerini kapatarak, evde bulunan sobayı yaktı. Bir süre sonra sobadan sızan gazdan zehirlenen Kalenderoğlu hayatını kaybetti.



İlçedeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı bildirilen Kalenderoğlu'nun işyerinden bir süreliğine izin aldığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.



İki çocuk annesi olan Kalenderoğlu'nun cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ÇANKIRI