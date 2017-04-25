Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı

Afyonkarahisar'da, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Selçuklu Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.



Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Karahisar Gençlik Merkezine kadar yürüdü.



Yürüyüşe Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.