Cameristi della Scala'nın sezona damgasını vuracak bu konseri 24 Nisan akşamı CRR'de!



Cameristi della Scala 1982 yılında, ünlü La Scala (Teatro alla Scala) orkestrasının müzisyenleri tarafından kuruldu.



Orkestra, çıktığı turneler ve dünyanın dört bir yanındaki prestijli salonlarda verdiği konserler ile Milano şehrine kazandırdığı uluslararası saygınlıktan ötürü 2012 yılında "Isimbardi Ödülü"nü aldı.



Geçtiğimiz yıllarda Carnige Hall'da iki konser serisi ile hayranlarına inanılmaz bir müzik ziyafeti yaşatan orkestra, Salle Gaveau, Warsaw Opera Theatre, Tchaikovsky Hall, Buenos Aires Coliseum gibi dünyanın diğer önde gelen saygın salonlarında sayısız konserler verdi.İlk kez bir Türk Şef ile performans sergileyecek olan orkestrayı dünyaca ünlü Şefimiz Sn.Hakan Şensoy yönetiyor. Şensoy, orkestrayı yönetmenin yanı sıra bu özel proje ile akademisyen verimliliğini, Cameristi della Scala ve Türk müzisyenlerle birlikte sahneye taşıyacak.Orkestra konserin ikinci bölümünde kemençe sanatçılarımız Derya Türkan ve Hatice Doğan Sevinç'e eşlik ediyor; ayrıca bu bölümünde dünyaca ünlü bestecimiz Münir Nurettin Beken'in Klasik Kemençe İçin İkili Konçerto'sunun dünya prömiyeri gerçekleşecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Cameristi della Scala Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır