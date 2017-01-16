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Deyimlere Konu Olan Çam Sakızının Faydası Saymakla Bitmiyor
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Deyimlere Konu Olan Çam Sakızının Faydası Saymakla Bitmiyor

Deyimlere konu olmuş çam sakızı pek hastalığa iyi geliyor, aktarlarda çam sakızının kilosu 30 liradan satılıyor.

Deyimlere Konu Olan Çam Sakızının Faydası Saymakla Bitmiyor

Deyimlere konu olmuş çam sakızı, aktarlarda şifa amaçlı satılıyor. Kilosu ise 30 liradan satılıyor.

ÇAM SAKIZI PEK ÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Verilen hediyenin değerini anlatmak için kullanılan 'çam sakızı çoban armağanı' deyimine konu olan çam sakızının farklı bir özelliği de bulunuyor. Aktarlarda şifalı bitki olarak satılan çam sakızının, öksürük, şeker, mide rahatsızlıkları ve iltihaplanmaya karşı etkili olduğu belirtiliyor. Çam ağaçlarında olan sakızın kilosu ise 30 liradan satılıyor.

ÇAM SAKIZI MİDE RAHATSIZLIKLARINA ÇOK İYİ GELİYOR

Çam sakızının özellikle mide rahatsızlıkları için kullanıldığını belirten aktar Musa Semizoğlu, "Ülser şikayeti olanlar kullanıyor. Şeker hastalığında birkaç bitki ile beraber karıştırılarak tüketilebiliyor. Bunların dışında öksürük kesme ve iltihaplanmalarda da tercih ediliyor. Ülkemizde üretilen bir ürün. Kilosunu 30 liradan satıyoruz. 'Çam sakızı çoban armağanı' çok eskilerden dilimize yerleşen bir deyim. Nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum ama bir çobanın birine verebileceği en değerli hediyesi olduğu için olabilir" dedi.

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