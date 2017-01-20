Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bürokratları Kütahya'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, beraberindeki bürokratlarla birlikte Kütahya'ya geldi.



Ceylan, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.



Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatları doğrultusunda teşvikleri anlatıp, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyeceklerini ifade eden Adem Ceylan, "Seferberlik kapsamında Kütahya'dayız. 81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, Aktif iş gücü programlarından Yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız.İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıtdışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız.Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.Çalışma Hayatında ilan ettiğimiz milli seferberliğin Kütahya ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.



SKG Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, bakanlık bürokratlarına kurumun şehirdeki faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu. (EFE) - KÜTAHYA