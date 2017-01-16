Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ile resmi sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen ve başkan vekili Çağatay Kalkancı'nın katıldığı imza töreninde, 27 yaşındaki Caiçara, kendisini 3,5 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Junior Caiçara, Medipol Başakşehir'de 80 numaralı formayı giyecek.



Brezilya'nın Santo Andre takımında profesyonel olan ve daha sonra Bulgaristan'dan Ludogorets, Portekiz'den Gil Vicente ile Almanya'dan Schalke 04 formalarını giyen Caiçara, kariyeri boyunca çıktığı 240 maçta 5 gol attı ve 31 asist yaptı.