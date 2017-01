Büyükşehir Ödüllü Karikatür Yarışması Düzenliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Bilge Şehir Kocaeli" adı altında 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması Düzenliyor.



Kocaeli'nin asırlardan süzülüp gelen kültür mozaiğini "Bilge Şehir Kocaeli" başlığı altında birleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 9. kez düzenlenecek olan ve Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması'nı düzenliyor.



Sanayi kenti markasının yanına son yıllarda gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası etkinliklerle "Kültür ve Sanat" şehri kimliğini de ekleyen Kocaeli, adını aldığı Akça Koca(Akça Bilge)'nin yolundan ilerliyor. Bilgeliğin şehri Kocaeli, geride kalan 8 yılda milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ve her yıl bir milyonun üzerinde kitabın satıldığı Kocaeli Kitap Fuarı'nın startını aylar öncesinden veriyor. Her yıl mayıs ayında ağaçların kitap açmasıyla başlayan Kocaeli Kitap Fuarı, 9. yılında 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'yla bilgeliğin her alanında söz sahibi olduğunu gözler önüne seriyor. Bilge Şehir Kocaeli konseptini taşıyan programlarına Yemekte Şehrin Bilgeleri "Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması" ile başlangıç yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkiye'ye çok önemli karikatüristler yetiştiren Kocaeli'de bu alanda uluslararası bir yarışmaya da öncülük ediyor.



Kocaeli'nin gizli kalmış hazinelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan "Bilge Şehir Kocaeli" projesi kapsamında yüzlerce yıllık kültür imbiğinden süzülen gelenek ve görenekler, hala yaşayan adetler, canlılığını koruyan vefat taziyeleri, düğün ve sünnet gelenekleri, halk oyunları, danslar, geleneksel el sanatları "Müziğin Bilgeleri", "Sanatın Bilgeleri", "Folklorun Bilgeleri", "Halk Edebiyatının Bilgeleri" ve "Yaşayan İnsan Hazineleri" gibi başlıklarla devam edecek.



Birinci Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması'nda kitap ve medeniyet konusunda farkındalık oluşturmak, kültürel açıdan özgün eserler üretilmesini sağlamak amaçlanıyor. Kitap ve medeniyet bağlamında gençlerde vatan sevgisini, kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürün önemini, kültürel sosyal sorumluluk bilincini, kültürün barışa olan katkısını ve kültürün şehir hayatındaki önemini kavramlar ve konular üzerinden bilinç kazandırmayı amaç edinen yarışmanın konusu da "Kitap ve Medeniyet" olarak belirlendi. "Kitap ve Medeniyet" konusunun karikatüristler tarafından gençlik, vatan sevgisi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konular üzerinden zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi bekleniyor. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması, geleneksel hale gelecek ve her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık olacak.



Yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünyanın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte gönderecek. Ön elemeyi geçen adaylar, eserinin orijinalini posta veya kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecek.



Yarışmaya katılanlar, www.kocaeli.bel.tr adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini, irtibat bilgilerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sk. No: 71 Seka Kültür Alanı İzmit KOCAELİ adresine gönderecek.



Yarışmanın jürisi ise şu isimlerden oluşuyor; Şafak Tavkul-Karikatürist, Ahmet Kesgin-Karikatürist, Turan Dertli-Karikatürist, Turgut Yılmaz-Karikatürist, Ahmet Altay-Karikatürist, Murat Yılmaz-Karikatürist. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek. - KOCAELİ