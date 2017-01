Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sağlıksız çok katlı ve imarsız binalarıyla bilinen Demetevler'de kentsel dönüşüm çalışmalarının zaman alacağını belirterek, "Dönüşümün cepten para çıkmadan yapılması için imar imkanlarını 2 kat yükseltmeniz lazım. Yani 20 katı kurtarmak için 40 katlı bina yapılması lazım. Demetevler'in bu yükü kaldırması mümkün değil" dedi.



Başkan Gökçek, sabaha karşı yaptığı Periscope'den takipçilerine seslenerek onlardan gelen sorularını yanıtladı. Gökçek'in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:



Fuar alanı ne oldu akıbeti ne olacak?



"Fuar alanı ihalesini yaptık, her şeyini bitirdik. Fuar alanının ortağı olan 7 ayrı kuruluş var Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOBB, ATO ASO, Ankara Ticaret borsası, Esnaf Odaları Birliği ve Akyurt Belediyesi. Bu 7 kuruluşun belli hisselerde ortaklıkları var. Ancak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu daha önce taahhüt vermesine rağmen buraya para veremeyeceğini, bu hakkın bizlerin devralması gerektiğini söyledi ve Ankara'ya yapılan bir yatırımı TOBB ihmal etti. Aynı şekilde Ticaret Borsası ve Ankara Sanayi Odası da sözlerini yerine getirmeyeceklerini söylediler. Bu arada biz ihalemizi yapmıştık. İki firma teklif vermişti. Bir firmanın eksikleri var. Olmasaydı ona verecektik. Diğer firma, bütün pazarlıklarımıza rağmen diğer firmanın sınırına inmedi."



Demetevler'e acil kentsel dönüşüm yapılmalı, ne zaman başlayacak?



"Biz seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla, başbakanlığı döneminde Demetevler'e gitmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Demetevler'de dönüşüm yapılmasını arzu ettiler. Biz de arzu ediyoruz ama çok büyük bir ekonomik imkansızlık var. Zamanında, parseller arasında yer bırakmadan kibrit kutusu gibi 20 katlı, 18 katlı, 15 katlı binaları dikmişler. Maalesef o dönemde imar zorunluluğu da olmadığı için muhtarla işleri halletmişler. Yani kontrolü de yok. Demetevler'deki binaların birçoğu da maalesef çürük, bunu da bilmek lazım. Kentsel dönüşüm yapılırken, bu tip kıymetli bölgelerde yapacağınız değişikliğin cepten para çıkmadan yapılması için imar imkanlarını 2 kat yükseltmeniz lazım. Şimdi burada 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı bina olsa, 6 katı 12 yaparsınız, müteahhit yarısını alır, yarısını da vatandaşa verirsiniz. El elde, baş başta yürütürsünüz. Ama şimdi bina 20 katlı. 20 katı kurtarmak için 40 katlı bina yapılması lazım. Demetevler bölgesinin bu yükü kaldırması mümkün değil. Çözüm, Ankara'nın başka bir yerinde yeni bir kent kurmak ve bu kurduğunuz kente gönüllü olarak vatandaşların taşınmasını temin etmek. Yaşam kalitesi daha yüksek olursa ve orada da Demetevler gibi alışveriş merkezleri, oturma yerleri olursa, bu olur. Bunun için Kazan'a giderken otobana çıkış ile E-5 üzerinden Kazan'a gidiş yolu arasında kalan bölgede 10 milyon metrekarelik bir alan var. Bu alanın planını bize getirdiler. Biz de dedik ki Belediye'ye buradan pay çıkartalım. Onlar 1.2 emsal istediler, biz de 1.6 emsal verelim ama bunun karşılığında arazinin dörtte birini bize verin. Kooperatifler kabul etti, fakat kooperatifler toplamda 6 milyon metrekare. Kalan 4 milyon metrekare de köy arazisi var. Tabii onlardan alamadık. Bu nedenle biraz sürüncemede kaldı. Eğer oradan bir yaşam alanı bulabilirsek, oraya özel bir proje yaptırıp, yaptırdığımız projede Demetevler'den gelmek isteyenleri getireceğiz. Yapacağımız evler hem daha büyük, hem daha kaliteli, hem yaşam standartları daha iyi olacağı için Demetevler'deki vatandaşlarımızın büyük bir kısmının geleceğini düşünüyorum. Ama bu proje tabii biraz zaman alacak."



Beyaz otobüsleri kontrol ediyor musunuz?



"Evet, kontrol ediyoruz. Yakaladığımız zaman da ceza yazıyoruz. Ama itiraf etmeliyim ki istediğimiz sonucu alamıyoruz. Beyaz otobüslerin, yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılının başında süresi bitiyor ve ondan sonra süresini uzatmayı düşünmüyoruz."



Seymenler Parkı'nda düzenleme olacak mı?



"Seymenler Parkı'nda gerekli rötuşları yaptık. Enteresan bir şey söyleyeyim. Ankara'da o kadar güzel park yapıyoruz. Fakat ideolojik olarak öyle büyük saplantılar vardı ki, özellikle AK Parti'nin iktidarda olmadığı dönemlerde bu parkları koruma altına aldılar. Neden aldılar anlamak mümkün değil ve ondan dolayı yeni bir şeyler yapmak için yığınla formalitesi var. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi'nden iki ayrı kuruldan izin alınması lazım. Onun için mevcut olan halini muhafaza etmeyi düşünüyoruz. Yeni bir şey yapmayı düşünmüyoruz."



Haymana yolu ne zaman bitecek?



"Bu yıl inşallah bitecek. Zaten bitti sayılır. Karayolları ile anlaştık. Sadece burayı açacaktık, belli kısımları onlar açacaktı. Ondan sonra biz asfaltlayacaktık. Ama maalesef hepsi bize kaldı. Hatırladığım kadarıyla, şu ana kadar Haymana Yolu'na eski parayla 150 trilyon harcadık ve inşallah bu yıl itibariyle bitmiş olacak."



Çinçin Mahallesi ne olacak?



"Çinçin'in çoğu kalktı biliyorsunuz. Altındağ Belediyesi oraya yeni konutlar yaptı. Çinçin değil de Hıdırlıktepe'nin arka taraflarını kastediyorsanız, kamulaştırma çalışmaları devam ediyor, kaldıracağız inşallah."



Taksicilerin sorunlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?



"Taksiciler bu zaman kadar ne sorunla geldiyse, hepsini çözdüm. Kendilerine duraklar yaptım, olmayacak yerlere girip çıkmalarını temin ettim. Bakın ben belediye başkanı olduğumda, 7 bin 700 taksi vardı. Hala 7 bin 700 taksi var. Başka belediye başkanları olsa, her sene biner iki biner taksi ilave ederdi. Ben devamlı taksici kardeşlerimin haklarını savundum."



Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilini bulun başkanım



"Bulmaya gerek yok, katili FETO. FETO'nun talimatıyla yapılan iş. Bütün bulgular, bilgiler onu gösteriyor. Çünkü rahmetli Muhsin, benim çok yakın arkadaşımdı. Şu özelliğini bilirim; Devleti, milleti için bütün siyasi endişelerini kenara atacak, partisini kenara atacak, her türlü fedakarlığı yapacak biriydi ki yaptı. Allah rahmet eylesin. Onun istihbarat bağlantıları çok güçlüydü. Ciddi anlamda bilgi akardı. Bundan rahatsız oldular. FETO'culara ağır hakaretler etti. FETO, özellikle Büyük Birlik Partisi'ni ele geçirmek için Muhsin Bey'i katletti."



Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını anlattı



Gökçek, canlı yayında takipçilerine Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da anlattı. Sadece 2016 yılında 1100 kilometre cadde ve bulvar, 280 kilometre de köy yolu olmak üzere toplam 1380 kilometre yol açtıklarını bildiren Gökçek, "Türkiye'de bu, kırılması zor bir rekordur. 2014 yılında Büyükşehir Yasasıyla beraber merkeze bağlanan 17 ilçemize yapmış olduğumuz toplam yatırım miktarı, eski parayla 2 katrilyon lira, yeni parayla 2 milyar lira yatırım yapmışız. Bizim ilklerimiz o kadar çok ki, bizim yaptıklarımız o kadar çok ki, CHP'li belediyeler hayal edemezler" şeklinde konuştu. - ANKARA