Büyükçekmece'de Toplumsal Cinsiyet Farklılığı Tartışıldı

Büyükçekmece'de düzenlenen söyleşide toplumsal cinsiyet farklılığı ele alındı.



Büyükçekmece Belediyesi, toplumsal cinsiyet farklılığı konusuna dikkat çekmek amacıyla Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde söyleşi düzenledi.



Gazeteci-Yazar Pelin Erdoğan'ın yazdığı 'Çok mu Çıplak?' isimli kitabında yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eğitim eksikliği, çocuk gelinler ve ruhsal sağlık sorunları katılımcılarla birlikte tartışıldı.



"Cinsiyetin egemen olmadığı bir dünya istiyoruz"



Kitabında yer verdiği tüm öykülerin gerçek yaşam öyküsü olduğunu belirten Erdoğan, hikayelerin tamamında çaresizlik ve şiddete değindi. Kadın ve erkeğe çizilen rollerin eşitsizliği hakkında konuşma yapan Erdoğan, "Toplum büyük bir organizmadır. Cinsiyetin üstünlük ya da engel olmadığı bir dünya istiyoruz. Kimse kimseye ne yapacağını söylemek zorunda değil. Erkeğe ve kadına çizilen roller keskin olmamalı" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi ve Anakucağı Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Türkcan Demirci, "Bize bu güzel söyleşiyi gerçekleştirmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'e huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Toplumsal bir yaraya parmak basıldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Söyleşiye Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Anakucağı Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Türkcan Demirci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Celal Aydoğdu ve Kadim El Sanatları Derneği Başkanı Lütfiye Ercen katıldı. - İSTANBUL