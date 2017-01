Bursaspor'un Efsanesi Gençlerle Buluştu

Bursaspor'un efsane futbolcularından Mesut Şen, genç futbolcularla bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.



Bursaspor'un internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulübün efsaneleşen isimlerimlerinden Mesut Şen, Bursaspor Futbol Akademisi'nde eğitim alan genç futbolcularla buluştu.



Bursa Kent Müzesi'nde düzenlenen söyleşi öncesinde "Bursa Futbolu 105 Yaşında" sergisini gezen Mesut Şen, 1960-70'li yıllarda Bursspor formasıyla çıktığı maçlara ait fotoğraf ve maç görüntülerini gençlerle izledi.



Mesut Şen, öğrencilerle deneyimlerini paylaştığı söyleşide, genç futbolcuların kendi yeteneklerinin farkına varıp çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.



Futbol oynadığı dönemdeki imkanların çok daha kısıtlı olduğunu ve zor koşullarda futbol oynadıklarını anlatan Mesut Şen, "Sizler çok şanslısınız. Her türlü imkanlara sahipsiniz. Yönetim ve altyapı hocalarınız biraz kıpırdadığınızı gördüğü an sizleri A takıma alıyorlar. Ben 1963'te Bursaspor'a imza attım. Tam 7 yıl boyunca kazandığım paralarla ne bir araba ne de bir ev alabildim." ifadelerini kullandı.



Mesut Şen, genç futbolculara kendilerini geliştirmeleri ve mutlaka kendilerini diğerlerinden ayıracak bir meziyete sahip olmalarını tavsiye ederek, şunları kaydetti:



"Her futbolcunun meziyeti olması lazım. Bir tek meziyetle de futbolcu olunur. Lefter'i İstanbul'da küçükken izlemeye giderdim. Onun attığı bir çalım vardı. Topla giderken sağ ayağı ile sol ayağı arasında verkaç yapıyordu. Ben bu hareketi yapmaya başladım ve başarılı oldum. Kimisi iyi şut atar, kimisi iyi orta açar. Kendinizi yetiştirmelisiniz. Mesela Messi şu anda çok önemli bir futbolcu. Antrenörlerine sorsanız onu ben yetiştirdim der. Hadi o zaman bir tane daha Messi yetiştirin. Herkes kendini yetiştirir bunu unutmayın."