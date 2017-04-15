Bursa Hayvanat Bahçesi yavrularla şenlendi



BURSA Hayvanat Bahçesi, baharı yeni dünya gelen yavrularla karşılıyor. Annelerinin karnında taşıdığı lemur yavruları hayvanat bahçesinin neşe kaynağı olurken, babun türü maymun ile zebralar yavrularını gözlerden bırak büyütmeye çaba gösteriyor. Hayvanat bahçesinde baharın keyfini çıkaran kaplanların 3 metre yüksekliğindeki direğe asılı besinlerini yeme saatleri ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi baharın gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 111 türden bin 200 hayvanı barındıran Bursa Hayvanat Bahçesi, 19 yıl içinde büyük aşama göstererek, Avrupa hayvanat bahçeleri arasında örnek gösterilecek duruma geldi. Hayvanat bahçesinin doğal güzelliği, hayvanların barınma şartlarındaki doğaya uyum, bahçe diğer hayvanat bahçelerinden gelen tür sayısının artmasını da sağladı.Tür çeşitliliği ve hayvan sayısı hızla artan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Hollanda, Polonya, Almanya'dan getirilen zürafa, zebra, mongos, walaby,merkat, boa yılanı, halkalı lemur, kırmızı yakalı lemur, kanguru, oklu kirpi, suçlata kaplumbağası, leopar kaplumbağası, piton, eclektus papağanı, kaplan, mara, kapibara, tapir, dev karınca yiyenler büyük ilgi görüyor.



700 BİN ZİYARETÇİ



Geçen yıl 700 bin kişi tarafından ziyaret edilen hayvanat bahçesinde bu seneki ziyaretci sayınının 750 bine ulaşılması bekleniyor. Bu günlerde hayvanat bahçesinde baharla birlikte yeni konuklar için de hazırlık yapılıyor. Belçika ve Hollanda'daki hayvanat bahçelerinden getirilecek penguenlerin kalacakları yerler mayıs ayına kadar tamamlanarak, renkli konuklara hazır hale getirilecek. Bunun yanı sıra gergedan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Onun kalacağı barınak için de önümüzdeki günlerde ihale yapılacak. Daha sonraki konuk ise fil olacak. Sadece fil için 40 bin metrekare alana ihtiyaç bulunuyor. Hayvanat bahçesinde hem filin temin edilmesi hem de barınak çalışmaları önümüzde yıl tamamlanacak.



KAPLANLARIN BESLENME SAATİ



Hayvanat bahçesinde bugünlerde en çok ilgiyi yeni yavrular dünyaya getiren lemur, zebra ve babun türü maymunlar görüyor. İnsanlardan çekinmeyen lemurlar karın bölgelerinde taşıdıkları yavrularıyla bakıcılarının ellerinden meyve yerken, babun ve zebralar yavrularını gözlerden ırak büyütmeyi tercih ediyor. Kaplanların beslenme saatleri ise hayvanat bahçesinin en eğlenceli zamanı. Öncesinde anonslarla duyurulan beslenme saatinde iki kaplanın bulunduğu alan ziyaretçi akınına uğruyor. Kafeslerin çıkarılmadan önce yaşam alanları olan havuzlu bahçedeki üç metrelik direğe asılan tavukları almak için kaplanların yaptıkları çevik hareketler büyük ilgi çekiyor.



GÖR-HİSSET-KORU



Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı, kentlilik bilinci içinde hayvanların refahını en üst düzeyde tutarak ziyaretçilerin doğaya olan özlemlerini karşılayabilecekleri değişik ve hoş zaman geçirebilecekleri ortamı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, 'Gör-hisset- koru temasıyla doğa ve hayvan sevgisini çevre bilincini geliştirmeye çalışıyoruz . Hayvanat bahçesi bünyesinde Bursalıların eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla, kafeterya, çocuk oyun parkları, eğitim amaçlı gösteri merkezi çocukların birebir eğitim alabilecekleri salonlar bulunuyor. Okullar randevu aldığı taktirde hayvanat bahçesi tanıtım ve bilgilendirmesi eğitim grubu tarafından veriliyorö dedi.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin koruma kampanyalarına katılarak öğrencilerin doğa ve hayvanların korunması konusunda bilinçlendirilmeleri çalışması yaptıklarını da kaydeden Nermin Sığırcı, 'Bu yıl ki kampanyanın adı. Korumak için hala şansımız varö Bursa bölgemizdeki koruma altında olan Karacabey longozundaki doğal yaşam alanları, bu bölgedeki türlerin tanıtımı ve korunması ile ilgili geziler yapılıyorö diye konuştu.