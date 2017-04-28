Bursa'da Kaçak Define Kazısında Göçük: 1 Ölü

BURSA'da oğluyla birlikte define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen 57 yaşındaki Ali Çivi, meydana gelen göçüktü hayatını kaybetti.



Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. 27 yaşındaki oğlu Erdoğan Çivi ile birlikte define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen Ali Çivi'nin kazdıkları tünelde göçük oluştu. Babasının hareketsiz şekilde toprak altında kaldığını gören Erdoğan Çivi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Çivi'nin göçük altından kurtarılması için olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ali Çivi toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayın meydana geldiği mahallede oturan iki çocuk babası Ali Çivi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bursa