Bursa'da Eski Sgk Çalışanlarına Fetö Operasyonu
Bursa'da eski SGK çalışanlarına FETÖ operasyonu 13 eski SGK çalışanı adliyeye sevk edildiBURSA - Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 eski Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bursa'da eski SGK çalışanlarına FETÖ operasyonu
13 eski SGK çalışanı adliyeye sevk edildi
BURSA - Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 eski Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen 13 kişiye Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin Bylock kullandıkları, Bank Asya'ya örgüt talimatıyla para yatırdıkları ve FETÖ'ye ait derneklere üye oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan 13 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.