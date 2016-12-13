Burcu Esmersoy Ekranlara Dönüyor! Yeni Sezonda Hangi Kanalda Olacak?

Sunuculuğu ile ünlendikten sonra oyunculuk ve modellik yapan, magazin gündeminin konuşulan isimlerinden olan Burcu Esmersoy, yeniden ekranlara dönüyor. Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın haberine göre, Burcu Esmersoy FOX TV yeni sezonu yayın akışında bir sabah kuşağı magazin programıyla yer alacak.

DENİZ AKKAYA VE SEREN SERENGİL'E RAKİP

Star TV yayın akışının vazgeçilmezi haline gelen, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in sunup yönettiği Duymayan Kalmasın magazin programının başarısından sonra FOX TV de kolları sıvadı. Burcu Esmersoy ile anlaşan FOX TV bir sabah magazin programı yapacak. Programın sunuculuğunu ise Cengiz Semercioğlu ve Burcu Esmersoy yapacak.

BURCU ESMERSOY MAGAZİN PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Cengiz Semercioğlu'nun da sunuculuğunu yapacağı programın ismi belli olmasa da, 2017 yılı içerisinde yayında olması planlanıyor.