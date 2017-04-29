Buca'da 3 Yılda 183 Milyon TL'lik Yatırım
İzmir’in nüfus bakımından en büyük ilçesi Buca yatırım performansıyla rekora koşuyor.
İzmir'in nüfus bakımından en büyük ilçesi Buca yatırım performansıyla rekora koşuyor. Buca Belediyesi tarafından 2014-2017 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dev projeleriyle destek verdiği Buca, 183 milyon lira yatırımla buluştu.
İzmir'in en büyük ilçesi Buca 3 yıllık yatırım performansıyla da zirveye oynuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu dönem artan projeleriyle 2014-2017 yılları arasında Buca 183 milyon liralık yatırımla buluştu. 68 milyon lirası Buca Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla olmak üzere 3 yılda yapılan yatırımlar arasında Pırlanta Merkezleri, Tarık Akan Gençlik Merkezi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi gibi Türkiye'ye örnek projeler yer alıyor. 3 yıllık süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sosyal Yaşam Kampüsü, Doğuş Caddesi, Kasaplar Meydanı gibi dev yatırımlarla da yılların ihmal edilmişliğinin izlerini hızla silen Buca değişen çehresi ile dikkat çekiyor.
İzmir'de yaşayan her 8 kişiden birinin Buca'da yaşadığının altını çizen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Nüfusun böylesine hızlı arttığı Buca yıllar yılı içine kapanık, kendi halinde ve sadece akşamları yatmaya gelinen bir kent görünümdeydi. Oysaki 60 bine yakın üniversiteli gencin gününü geçirdiği, yaşadığı bir kent burası Bu durağanlık Buca'ya yakışmıyordu. Doğasıyla, tarihiyle, demografik yapısıyla barındırdığı çeşitlilikle, kentin gelişiminin çizdiği bu tezatlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Buca'yı daha dinamik, yaşayan ve yaşanılan bir kent yapmayı amaçlıyoruz" dedi.
60'ın üzerinde projeyi Buca'yla buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Piriştina, "Bu projelerden 3 yılda toplam 190 bin 588 Bucalı yararlanmış, hizmet almış.Bu ciddi bir rakam Alt yapı ve geleneksel belediyecilik hizmetleriyle 482 bin Bucalı'ya zaten ulaşıyoruz. Bunun dışında kentin sosyal yaşamını zenginleştiren farklı projelerle 190 bin kişiye ulaşıyor olmak bizim için en büyük gurur En küçük Bucalı'dan en yaşlı hemşerimize tüm halkımızın yaşamlarına dokunuyor ve yeni başlangıçlar yapma olanağı sunuyoruz" diye de ekledi.
Buca'nın sokaklarına 18 Milyon TL'lik yatırım
Buca'nın çehresini değiştirmeye sokaklardan başladıklarını belirten Başkan Piriştina, bu konuda pozitif ayrımcılık yaparak, 25 yıldır hiç belediye hizmeti almamış mahallelerden işe başladıklarını söyledi. Buca Belediyesi 2014 yılından itibaren gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarıyla Buca'nın 413 sokağını yeniledi. Ulaşım rahatlığının yanı sıra kent estetiği de göz önüne alınarak gerçekleştirilen asfalt serme, asfalt yama, beton kaldırım ve kilit parke döşeme faaliyetleriyle 3 yılda tüm mahallelere ulaşmaya çalışan Buca Belediyesi, Buca sokaklarına toplam 18 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.
Pırlanta Merkezleri
Buca Belediyesi, ev hanımı annelerin toplumsal yaşama katılımlarını arttırmak amacıyla 3-6 yaş grubu çocuklara geçici bakım hizmeti sunduğu 7 Pırlanta Merkezi'yle 6 bin 577 minik pırlantanın ve annelerinin yaşamına dokunuyor.
Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'ni kuran Buca Belediyesi, merkez ile mali durumu yeterli olmayan 2 bin 334 lise ve orta öğretim öğrencisine ders desteği sağlayarak eğitimlerine destek verdi.
Tarık Akan Gençlik Merkezi
Tınaztepe'de hizmete açılan ve işlevselliği bakımından Türkiye'de benzeri bulunmayan Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin üye sayısı 5 ayda 6 bin 519 kişiye ulaştı. Üniversiteli gençler çamaşırhane, kütüphane, 80 farklı bilgisayar programının bulunduğu bilgisayar atölyesi, güzel sanatlar atölyeleri, bowling salonu, oyun salonu, fitness salonunun hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Merkezde ayrıca 3 adet sinema salonu da bulunuyor.
İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi
Doğa tutkunlarını Kaynaklar bölgesinin eşsiz güzellikleriyle buluşturan İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, ağaç evi, bungalovları, çadır alanları, hobi bahçeleri, bisiklet tamir alanı, tırmanma duvarı ve muhteşem lezzetler sunan Dere Kafesi ile 8 ay gibi kısa sürede 652'si konaklamalı olmak üzere 5 bin 652 kişiyi ağırladı.
Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi
Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Göksu Mahallesi'nde açılan Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, sosyal ve kültürel kursların yanında meslek edindirmeye yönelik ücretsiz eğitimleriyle de ilgi odağı haline geldi.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi
Mart ayında Yenigün Mahallesi'nde hizmete açılan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, meslek, eğitim ve hobi kursları ile Bucalı kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri ortadan kaldırdı. İŞKUR ile işbirliği içerisinde iş garantili makinalı dikiş nakış kurslarının yanı sıra, çok sayıda kursa ev sahipli yapan Merkez, spor salonu, çok amaçlı salonu, seminer salonu, bahçe ve teras kafesi, açık hava sineması ile Bucalı kadınlara çağdaş bir eğitim merkezi oldu.Pırlanta Merkezleri'nin 7.si de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde faaliyet gösteriyor.
Büyükşehir desteği artarak devam ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın çehresini değiştirip çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulması için sürdürülen çalışmalarda destek ve katkısını arttırarak devam ettiriyor. Buca'ya 100 milyon liraya mal olan Sosyal Yaşam Kampüsü'nü, 8.5 milyon liraya Doğuş Caddesi düzenlemesini ve 6.5 milyon liraya Kasaplar Meydanı'nı kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında da yatırımlarına devam ediyor. Buca'nın ulaşım sorununa neşter vuracak 2 önemli projeden 211 milyon liraya mal olacak Buca-Bornova Tüneli'nin yapımına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Üçyol-Çamlıkule Metrosu projesi tamamlanarak, Bakanlık onayına sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin Evka-1'de projelendirdiği, uluslararası müsabakalara uygun 2 bin 200 izleyici kapasiteli Spor Salonu projesi de 2017 yılı içinde start alacak yatırımlardan biri olacak. - İZMİR