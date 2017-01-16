Bu Telefon Galaxy S8 Mi?

Samsung'un AMOLED ekranların yeteneklerini sergilemek için yayınladığı iki yeni reklamda görünen gizemli telefon, birkaç ay sonra (veya daha çabuk) çıkmasını beklediğimiz Galaxy S8 olabilir mi?



Reklamda görünen telefon, şimdiye kadar dedikoduların söylediklerine ve sızıntılara uyum gösteriyor. Ancak bu telefonun yalnızca bir çizimden ibaret olma ihtimali de var. Yine de görüntüleri yayınlayanın Samsung olması ilgi çekici. Videodaki telefonun Galaxy S8 dedikoduları ile uyuşan yanları arasında minimal ekran çerçevesi ve home düğmesiz tasarım var. Bunun yanında reklamın yeni AMOLED ekranları tanıtması, bu ekranın Galaxy S8'de kullanılabileceğinin bir işareti.



Samsung'un Galaxy S serisinin bir sonraki üyesi, önceki senelere göre daha büyük bir öneme sahip. Bunun nedeni açık; Galaxy S8, Note 7 fiyaskosunun ardından Samsung'un ilk telefonu olabilir ve yeterince iyi ve güvenilir olursa, yaşananları unutturabilir.