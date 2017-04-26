Brüksel Uluslararası Deniz Ürünleri Fuarı'nda Türk Stantlarına Büyük İlgi

Her yıl düzenlenen Brüksel Uluslararası Deniz Ürünleri Fuarı'nda Türk statları büyük ilgi gördü. Belçika'nın en büyük ve Uluslararası önemli fuarlarından biri olan fuarı Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu Türk statlarını ziyaret etti.



Heysel fuar alanında düzenlenen dünyanın önemli balık fuarlarından biri sayılan fuara, 15 Türk firması katıldı.



Fuarı gezen Büyükelçi Faruk Kaymakçı'yı, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun karşıladı ve katkılarından dolayı AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'ya bir plaket verdi.



Su Ürünleri İhraçatında Rekor Bir Rakam Olacak



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun "Bu yıl 13.'sunu düzenlediğimiz, Brüksel su ürünleri fuarına gördüğünüz gibi stantlarımıza büyük bir ilgi var. Türk stantları çok hızlı bir şekilde fuara damgasını basmış durumda. 15 Statla birlikte katılmış bulunuyoruz, gayet başarılı bir şekilde ürünlerimizi sunuyoruz. Bildiğiniz gibi şuan Avrupa'da en büyük su ürünleri üreticisi Ülkesiyiz. Dünya'da Norveç'den sonra 2. Sıradayız, bu bize gurur veriyor. Çok ciddi İhraçat yapıyoruz, özellikle Avrupa ve diğer Ülkelere. Yılın ilk üç ayında 200 milyon dolar ihraçat yapmış durumdayız, yıl sonuna kadar bir milyar doları aşmış bulunacagız, bu su ürünleri ihraçatında rekor bir rakam olacak. Fuar başarıyla devam ediyor çok memmunuz bu seneki fuardan"dedi.



Fuar'da en çok ilgiyi Türk Statlarındaki balıklar ilgi çekti ve katılımcılar balıklarla fotoğraflar bile çekindi.



Görüntü dökümü:



Genel görüntüler.



Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun Türk statlarını ziyaret edişi.



- İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun röportajı